8M y el mapa de feminicidios 2026: Estados con más casos en lo que va del año

En el marco del 8 de marzo (8M) se le da contundencia a la violencia que sufren las mujeres todos los días, tanto niñas como adultas, a nivel internacional, así como a los feminicidios, cuya cifra muchas veces se trata de minimizar por parte de las autoridades.

México no vive una realidad alentadora para las mujeres, pues a comparación de otras naciones, el país dejó de lado el tema de la igualdad y la paridad, para pedir justicia por las desapariciones y feminicidios.

En 2026 van 54 feminicidios, estos son los estados con más casos

¿Se celebra el Día de la Mujer?

Este 8M no se debe celebrar el Día Internacional de la Mujer, sino conmemorarse, pues se da voz a la lucha, petición de justicia, y reflexión, debido a que las mujeres son víctimas del acoso y la violencia desde son pequeñas y hasta que se convierten en adultas.

¿En qué estados se registran más feminicidios?

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a nivel nacional en lo que va de 2026 de han reportado 54 feminicidios el 38.95% se concentran en cuatro estados:

Sinaloa con 8

CDMX con 5

Edomex con 4

Tamaulipas con 4

En estados como Chiapas, Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Veracruz, se registraron tres casos en cada entidad. Sin embargo, de acuerdo con organizaciones y colectivas, las cifras están maquilladas, ya que en muchos casos no se tipificó como femicidio, sino como homicidio.

Por ejemplo, en Morelos persisten los feminicidios, problemática que no muestra señales de disminuir. En esta entidad, según colectivas, en lo que va de 2026 ya se han contabilizado al menos 17 casos de mujeres asesinadas en contexto de violencia de género y las autoridades siguen mostrando un número muy bajo.

