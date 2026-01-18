Detuvieron a Eric Antonio “N” y a un cómplice por el feminicidio de Teresa y Cindy en Cuautitlán, Edomex

Autoridades federales y estatales detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio “N”, identificado como el presunto autor material del doble feminicidio de Teresa de Jesús, de 53 años, y de su hija Cindy, de 25, ocurrido el pasado 12 de enero en el municipio de Cuautitlán, Estado de México (Edomex).

La captura fue resultado de un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Guerrero, como parte del seguimiento a las investigaciones del caso.

Derivado de trabajos de investigación relacionados con un doble feminicidio ocurrido en Cuautitlán, Estado de México, elementos de @SSPCMexico, @FiscaliaEdomex, @FGRMexico y @FGEGuerrero detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio “N”, el cual cuenta con orden de aprehensión… pic.twitter.com/j4WcTk2nlP — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 18, 2026

Detienen a Alejandro "N", ayudante de Eric Antonio "N"

Durante la acción también fue detenido Alejandro “N”, quien presuntamente ayudó a Eric Antonio a ocultarse tras la comisión del delito.

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, este segundo implicado cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, correspondiente a hechos ocurridos en 2022, también en Cuautitlán .

Las indagatorias permitieron ubicar un domicilio en el puerto de Acapulco donde ambos sujetos se mantenían ocultos con la intención de evadir la acción de la justicia.

Tras su detención, fueron trasladados al Estado de México, donde quedaron a disposición de un Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Velan a madre e hija asesinadas en Cuautitlán, Edomex

Paso a paso del doble feminicidio en Cuautitlán

Los hechos por los que se acusa a Eric Antonio “N” ocurrieron la noche del 12 de enero, cuando el hombre, de 35 años, presuntamente ingresó al domicilio de las víctimas y las atacó con un martillo, causándoles la muerte. En el lugar también fue localizado un perro sin vida, de acuerdo con los primeros reportes.

Según testimonios de familiares, Cindy había terminado su relación con el presunto agresor desde el 6 de enero, debido a episodios constantes de violencia familiar .

Tras la separación, ella y sus hijos se refugiaron en el domicilio de Teresa de Jesús para resguardarse del maltrato que presuntamente sufrían.

🚨 TRAGEDIA EN CUAUTITLÁN: Doble feminicidio y una menor desaparecida 🚨



La violencia sacude al Estado de México. Una mujer de 52 años y su hija de 25 fueron halladas sin vida en un departamento de la colonia San Francisco Cascantitla 😔 pic.twitter.com/6ucVySZkbv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 15, 2026

Vecino alertan del crimen e inicia búsqueda de Eric Antonio "N"

Vecinos de la colonia San Francisco Cascantitla alertaron a las autoridades luego de escuchar el llanto de un menor, lo que llevó al hallazgo de los cuerpos.

Posteriormente, se dio a conocer que el presunto feminicida se llevó a una de sus hijas, a quien horas más tarde dejó en una guardería de Tultepec . Al no presentarse ningún familiar por la menor, personal del lugar notificó a las autoridades para su resguardo.

Testigos también refirieron que Eric Antonio contaba con antecedentes de violencia, incluyendo una denuncia previa por haber golpeado presuntamente a uno de sus hijos, provocándole una fractura en el fémur, misma que posteriormente fue retirada.

