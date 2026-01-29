Adiós al holograma exento; CDMX cambia reglas para autos híbridos y así aplicará el Hoy No Circula en 2026

Los autos híbridos en la Ciudad de México ya no tendrán beneficios automáticos y permanentes para circular sin restricciones, luego de los cambios publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX el 2 de enero de 2026.

La actualización a los lineamientos del Programa de Verificación Vehicular modifica de fondo el esquema que, durante años, permitió a estos vehículos mantenerse fuera del Hoy No Circula Hoy No Circula .

Aunque las autoridades no establecen que los híbridos entren de inmediato al programa, sí eliminan la exención indefinida, lo que obliga a miles de propietarios a poner atención en la vigencia de su holograma y en los nuevos criterios ambientales.

Autos híbridos en CDMX: ¿Qué cambia con el Hoy No Circula en 2026?

Hasta ahora, los autos híbridos obtenían un holograma tipo Exento que les permitía circular todos los días, sin verificar y sin restricciones incluso durante contingencias ambientales. Con los nuevos lineamientos, ese beneficio deja de ser automático y permanente.

La Gaceta Oficial señala en su página 18 que, una vez que venza la vigencia del holograma Exento, los propietarios deberán acudir a un verificentro para solicitar su renovación.

Este trámite ya no está garantizado únicamente por el tipo de motorización, sino que dependerá de que el vehículo cumpla con los criterios técnicos y ambientales vigentes.

Si un auto híbrido no logra renovar el holograma Exento, pasará al esquema tradicional de verificación, donde podrá recibir holograma 0, 1 o 2, quedando sujeto al Hoy No Circula como cualquier otro automóvil.

Ya está disponible el calendario de verificación vehicular del primer semestre de 2026.

Recuerda realizar tu verificación de acuerdo con el color del engomado de circulación o el último dígito numérico de la placa.



Autos híbridos perderán beneficios y los que se mantienen exentos

No todos los híbridos pierden los beneficios al mismo tiempo. Aquellos que aún cuentan con holograma Exento vigente podrán seguir circulando sin restricciones hasta que expire su periodo. Las autoridades han aclarado que no se trata de una prohibición inmediata, sino de una revisión progresiva.

Los primeros afectados son los mild-hybrid (MHEV), considerados híbridos de Categoría III. En CDMX ya estaban obligados a verificar y ahora el Estado de México (Edomex) se suma a esta medida. Estos vehículos ya no podrán acceder al holograma Exento y deberán verificar conforme al calendario oficial.

En el caso de los híbridos convencionales (HEV), enchufables (PHEV) y de rango extendido (REEV), el holograma Exento ahora tendrá una vigencia de seis años, cuando antes era de ocho. Podrán solicitar una renovación adicional al término del periodo, siempre que cumplan con los requisitos ambientales.

¿Qué deben de hacer ahora los propietarios de autos híbridos?

Las autoridades recomiendan revisar la vigencia del holograma, consultar los calendarios oficiales de verificación y no dejarse llevar por información falsa que afirma que todos los híbridos ya están restringidos.

El objetivo del cambio, explican, es actualizar el control de emisiones ante la degradación natural de la tecnología con el paso de los años.

Los vehículos eléctricos, por ahora, mantienen su exención permanente.

