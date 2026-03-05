De norte a sur, los modelos de carros más robados por estado en México según aseguradoras
La AMIS señaló que el Estado de México es la entidad del país en donde más se registran casos de carros robados según la marca y modelo; aquí los detalles.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer que a lo largo del 2025 los autos Versa de la marca Nissan encabezaron la lista de los carros más robados en el país, pues sus métricas señalaron que en entidades como el Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX) y Jalisco se registraron la mayor cantidad de denuncias.
Pese a ello, la misma asociación destacó que entre los autos asegurados con más reportes de robo se encuentran las unidades de carga de la marca Kenworth, así como las camionetas NP300 de la marca Nissan.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
CDMX: Estos son los autos que ya no pagan tenencia vehicular en 2026
Conoce el nuevo tope de valor y las marcas beneficiadas por la exención de tenencia vehicular en CDMX durante 2026.
¿Cuáles son los carros más robados en el Edomex y CDMX?
De acuerdo con la AMIS, a lo largo del pasado 2025 dentro del Estado de México se registraron un total de 817 denuncias por carros modelos Versa de la marca Nissan robados, lo cual convierte a la entidad en la más insegura al menos en este rubro.
Por su parte, en la capital de la República Mexicana del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2025, se registraron un total de 373 autos de la misma marca y modelo con reportes de robo, lo cual convierte a la unidad en una de las conflictivas.
¿Cuáles son los modelos de carros más robados en México?
Tomando en cuenta la cantidad de denuncias por robo de autos en México a lo largo del 2025, se puede deducir que el Versa Nissan es el modelo más afectado por este delito con un total de 2 mil 341 casos.
Después de éste, los siguientes modelos son los camiones Kenworth de la misma marca con 2 mil 105 denuncias, así como la camioneta NP300 y el March de la misma marca Nissan con mil 595 y mil 255 casos respectivamente.
Autos más robados por estado según la AMIS
En cuanto a los autos más robados por entidad, se dieron a conocer las siguientes métricas:
- Puebla: Kenworth
- Nuevo León: Kenworth
- Sinaloa: Toyota Corolla
- Guanajuato: Nissan NP300
- Veracruz: Kenworth
- San Luis Potosí: Kenworth
- Morelos: Nissan NP300
- Michoacán: Nissan NP300
- Querétaro: Kenworth
- Guerrero: Nissan NP300
- Tlaxcala: Kenworth
- Tabasco: Nissan NP300
- Baja California: Nissan Versa
- Tamaulipas: Kenworth
- Durango: Tanque semirremolque
- Chihuahua: Nissan Versa
- Oaxaca: Nissan NP300
- Coahuila: Kenworth
- Zacatecas: Kenworth
- Colima: Kenworth
- Quintana Roo: Chevrolet Aveo
- Sonora: Nissan Versa
- Aguascalientes: Nissan Versa
- Chiapas: Chevrolet Aveo
- Nayarit: Honda CR-V
- Campeche: Chevrolet Aveo
- Yucatán: Nissan Versa
- Baja California Sur: Nissan Versa
Atropellan y arrastran a hombre durante 6 kilómetros
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.