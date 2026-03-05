De norte a sur, los modelos de carros más robados por estado en México según aseguradoras

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer que a lo largo del 2025 los autos Versa de la marca Nissan encabezaron la lista de los carros más robados en el país, pues sus métricas señalaron que en entidades como el Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX) y Jalisco se registraron la mayor cantidad de denuncias.

Pese a ello, la misma asociación destacó que entre los autos asegurados con más reportes de robo se encuentran las unidades de carga de la marca Kenworth, así como las camionetas NP300 de la marca Nissan.

¿Cuáles son los carros más robados en el Edomex y CDMX?

De acuerdo con la AMIS, a lo largo del pasado 2025 dentro del Estado de México se registraron un total de 817 denuncias por carros modelos Versa de la marca Nissan robados, lo cual convierte a la entidad en la más insegura al menos en este rubro.

Por su parte, en la capital de la República Mexicana del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2025, se registraron un total de 373 autos de la misma marca y modelo con reportes de robo, lo cual convierte a la unidad en una de las conflictivas.

¿Cuáles son los modelos de carros más robados en México?

Tomando en cuenta la cantidad de denuncias por robo de autos en México a lo largo del 2025, se puede deducir que el Versa Nissan es el modelo más afectado por este delito con un total de 2 mil 341 casos.

Después de éste, los siguientes modelos son los camiones Kenworth de la misma marca con 2 mil 105 denuncias, así como la camioneta NP300 y el March de la misma marca Nissan con mil 595 y mil 255 casos respectivamente.

Autos más robados por estado según la AMIS

En cuanto a los autos más robados por entidad, se dieron a conocer las siguientes métricas:

Puebla: Kenworth

Nuevo León: Kenworth

Sinaloa: Toyota Corolla

Guanajuato: Nissan NP300

Veracruz: Kenworth

San Luis Potosí: Kenworth

Morelos: Nissan NP300

Michoacán: Nissan NP300

Querétaro: Kenworth

Guerrero: Nissan NP300

Tlaxcala: Kenworth

Tabasco: Nissan NP300

Baja California: Nissan Versa

Tamaulipas: Kenworth

Durango: Tanque semirremolque

Chihuahua: Nissan Versa

Oaxaca: Nissan NP300

Coahuila: Kenworth

Zacatecas: Kenworth

Colima: Kenworth

Quintana Roo: Chevrolet Aveo

Sonora: Nissan Versa

Aguascalientes: Nissan Versa

Chiapas: Chevrolet Aveo

Nayarit: Honda CR-V

Campeche: Chevrolet Aveo

Yucatán: Nissan Versa

Baja California Sur: Nissan Versa

