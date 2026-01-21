CDMX: Estos son los autos que ya no pagan tenencia vehicular en 2026

El gobierno capitalino presenta una reforma fiscal que beneficia a propietarios de vehículos en la CDMX. La propuesta eleva el límite de valor para acceder al subsidio total en la tenencia vehicular 2026 , lo que representa un alivio económico significativo para miles de automovilistas que circulan diariamente por las calles de la capital mexicana.

¿Qué autos quedan exentos de pagar la tenencia vehicular en 2026?

La reforma fiscal propone eliminar el cobro del impuesto a la tenencia vehicular para unidades con precio inferior a 550 mil pesos, cifra que duplica el límite anterior de 250 mil pesos. Este ajuste permite que un mayor número de contribuyentes acceda al beneficio fiscal completo y ahorre dinero en sus obligaciones anuales. Estos son los vehículos beneficiados con la exención:

Nissan Versa, March, Kicks

Chevrolet Aveo, Beat, Onix

Volkswagen Gol, Vento, Virtus

Toyota Yaris, Avanza

Kia Rio, Soluto

Mazda 2

Hyundai Grand i10, Accent

Honda City, Fit

MG ZS, MG5

Modelos Stellantis (Peugeot, Fiat)

La clase media de la capital recibe un respiro financiero con esta medida que reduce la carga fiscal de inicio de año. Las motocicletas mantienen el tope de 250 mil pesos para acceder al subsidio total, sin modificaciones respecto al esquema vigente en años anteriores.

Subsidio del 100% a la tenencia 2026 en CDMX.|X: @Finanzas_CDMX

¿Cuándo entra en vigor este beneficio fiscal?

El subsidio del 100% en la tenencia vehicular 2026 aplica para quienes realicen su pago de refrendo antes del 31 de marzo de este año. La Secretaría de Administración y Finanzas establece que el refrendo tiene un costo de 760 pesos, monto que debe cubrirse para activar la exención automática del impuesto vehicular.

El sistema capitalino aplica el descuento de forma automática al momento de generar la línea de captura correspondiente a cada propietario. Esto permite que los automovilistas mantengan sus vehículos al corriente con las autoridades fiscales sin desembolsar cantidades elevadas durante el primer trimestre del año en curso.