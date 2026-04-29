La Ciudad de México (CDMX) se encuentra a 60 kilómetros fuera del radio de daño catastrófico directo, o sea que la lava o los fluidos piroclásticos no nos alcanzarían debido a la distancia de la capital del volcán Popocatépetl.

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Sin embargo, de acuerdo con un comunicado de la UNAM, Don Goyo tiene una alta peligrosidad debido a sus erupciones frecuentes, cuyo riesgo se activa directamente para la CDMX, sin embargo se “limita” casi exclusivamente a temas respiratorios por la caída masiva de ceniza.

Esto generaría un caos logístico, económico y de aeronavegación, pues se cerrarían los aeropuertos y se llamaría a la población a resguardarse, lo que generaría retrasos en vuelos.

¿Cuál es el verdadero peligro que esconde el volcán Popocatépetl?

El peligro silencioso que rodea a Don Goyo es la posibilidad de que nazcan nuevos volcanes al sur de la CDMX, debido al peligroso cinturón de fuego.

Como la capital se encuentra sobre una zona activa, la mayoría de las personas desconoce que estamos rodeados de posibles formaciones geológicas.

Existe un antecedente que podría comprobar la teoría de la Universidad Autónoma de México (UNAM), el volcán Xitle, situado en la alcaldía Tlalpan. Aunque está inactivo, tiene 140 metros de altura y unos 3,100 metros sobre el nivel del mar; famoso por su erupción de hace 2,000 años, donde formó lo que hoy conocemos como Pedregal de San Ángel y sepultó la ciudad Cuicuilco.

Actualmente, es un destino ecoturístico para senderismo, rapel y exploración de sus túneles de lava, pero el escrito de la UNAM dejó abierta la posibilidad de que ascienda el magma al sur de la CDMX y de paso a un nuevo cráter.