Infonavit le niega créditos a todos los mexicanos que no cumplan con este requisito en 2026

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) ha iniciado el ejercicio fiscal 2026 con una aplicación estricta de sus normativas de viabilidad financiera. Muchos derechohabientes podrían ver rechazada su solicitud si no logran alinear su perfil con las nuevas disposiciones matemáticas y laborales que buscan garantizar que la deuda se liquide durante la etapa productiva del trabajador.

La regla de oro: Edad + Plazo de pago

Existe la creencia errónea de que hay una edad específica en la que el Instituto "cierra la llave" del financiamiento. Sin embargo, para este 2026, lo que realmente determina si te otorgan o no el dinero es una operación matemática simple: la suma de tu edad actual más el tiempo que tardarás en pagar el crédito no puede superar un tope establecido.

Esta medida, fundamentada en el artículo 16 de la Ley del Infonavit, busca reducir riesgos y asegurar que el trabajador pueda solventar la hipoteca. Debido a la esperanza de vida, el Instituto hace una diferenciación importante entre géneros:

Para Hombres (Límite de 70 años): La suma de tu edad y el plazo del crédito no debe rebasar el número 70. Por ejemplo, si tienes 60 años, tu plazo máximo para pagar será de 10 años.

Para Mujeres (Límite de 75 años): Gracias a una mayor expectativa de vida, el sistema otorga cinco años más de margen. Una mujer de 60 años podría acceder a un financiamiento con plazo de hasta 15 años.

Sin empleo activo no hay crédito

Más allá de la edad, existe un candado técnico que suele tomar por sorpresa a los solicitantes mayores, especialmente a aquellos cercanos al retiro. Aunque la ley no prohíbe explícitamente prestarle a un adulto mayor, las reglas operativas exigen que exista una fuente de repago vía nómina.

El modelo financiero del Infonavit se alimenta del 5% de aportación patronal y del descuento directo al salario. Por lo tanto, para que tu solicitud proceda en 2026, debes cumplir con lo siguiente:

Relación laboral vigente: Es obligatorio estar cotizando activamente ante el IMSS al momento de iniciar el trámite.

Jubilados sin empleo formal: Si ya te retiraste y no tienes un patrón que aporte al instituto, no eres candidato elegible, ya que no existe un salario activo que respalde la amortización de la deuda.

Esta normativa confirma que el crédito no es un beneficio automático por antigüedad, sino una herramienta financiera diseñada para trabajadores activos.