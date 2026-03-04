Jalisco confirma aumento para servidores públicos: será retroactivo a enero de 2026 y estos son los trabajadores alcanzados

El Gobierno de Jalisco oficializó un incremento salarial del 6% directo al sueldo base para servidores públicos este 2026. La autoridad estatal confirmó que el beneficio es retroactivo al 1 de enero, impactando positivamente en el bolsillo del personal.

Quiénes reciben el aumento salarial en Jalisco y desde cuándo

El Gobierno de Jalisco, mediante un acuerdo con sindicatos autónomos, otorga un incremento de hasta el 6% mensual para servidores públicos con plaza normada de los niveles 1 al 17. El depósito incluye el pago retroactivo correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 para todos los trabajadores que cumplen con las siguientes condiciones:

Niveles operativos: Aplicable exclusivamente del nivel 1 al 17 del tabulador estatal.

Aplicable exclusivamente del nivel 1 al 17 del tabulador estatal. Jornada laboral: El monto total corresponde a turnos de 8 horas (proporcional en jornadas menores).

El monto total corresponde a turnos de 8 horas (proporcional en jornadas menores). Vigencia legal: El acuerdo tiene validez inmediata tras la firma en el Palacio de Gobierno.

El ajuste se posiciona por encima de la inflación proyectada para garantizar que el personal no pierda capacidad de compra.

Impacto en la nómina: ¿Cómo se aplicará el pago retroactivo en Jalisco?

La Secretaría General de Gobierno de Jalisco y los líderes sindicales establecieron que el retroactivo cubra desde la primera quincena de enero. Esto significa que los empleados estatales verán reflejada la diferencia acumulada en su próxima dispersión de nómina.

El convenio firmado por Pablo Lemus también contempla mejoras a largo plazo:

Infraestructura médica: Inicio de las gestiones para construir un hospital digno para la burocracia. Seguridad social: Atención a la reforma del Artículo 7 para mejorar las condiciones de retiro. Disciplina fiscal: El incremento se ejecuta sin comprometer las finanzas públicas del estado.



Acuerdo con Sindicatos Autónomos: así se blinda el sueldo base en Jalisco

El Gobierno de Jalisco resalta que el diálogo técnico con la Federación de Sindicatos Autónomos Federados permitió un cierre rápido y transparente de las mesas de negociación. Esta medida no solo otorga certeza laboral, sino que blinda el ingreso de los trabajadores frente al contexto económico actual.

Sueldo base: El 6% se aplica directo a la percepción mensual, no a bonos temporales.

El 6% se aplica directo a la percepción mensual, no a bonos temporales. Transparencia: Las mesas de diálogo técnico validaron la viabilidad presupuestal del aumento.

Las mesas de diálogo técnico validaron la viabilidad presupuestal del aumento. Alcance: Beneficia directamente a la base trabajadora que sostiene la operación del estado.