Adiós al descuento del refrendo vehicular en Jalisco: esto es lo que desde marzo pagarán los conductores

El descuento del refrendo vehicular que el gobierno de Jalisco ofreció durante los primeros meses del año tuvo fecha de vencimiento. Desde marzo, los conductores del estado pagarán la tarifa completa, sin beneficio alguno por pronto pago, en un cambio que afecta a miles de propietarios de automóviles y de motocicletas.

El esquema de facilidades conocido como refrendo "modo increíble" permitió a muchos jaliscienses cumplir con su obligación fiscal a menor costo. Ese periodo concluyó al cierre de febrero, y quienes aún no regularizaron su situación vehicular deben conocer los nuevos montos antes de acercarse a pagar.

¿Cuánto se pagará desde marzo en el Refrendo Vehicular 2026 en Jalisco?

El descuento del 5% por pago en línea estuvo disponible solo hasta el último día de febrero. Desde el 1 de marzo, todos los propietarios de vehículos en Jalisco deben cubrir la tarifa completa sin excepción.

Para automóviles, camionetas y vehículos de carga general, el costo del refrendo vehicular 2026 es de $1,000 pesos, lo que representa un aumento de cien pesos respecto al monto del año anterior. Las motocicletas tienen una tarifa diferenciada de $600 pesos.

Este incremento aplica de forma general para todos los contribuyentes del estado, independientemente del tipo de vehículo o la modalidad de pago. Conocer estas cifras con anticipación permite planificar el gasto y evitar recargos o multas por incumplimiento.

Paso a paso: cómo pagar el Refrendo Vehicular en Jalisco

El proceso de pago del refrendo vehicular en Jalisco requiere primero validar la transacción a través del sitio oficial del gobierno estatal. Para eso, el propietario debe contar con el número de placas y el Número de Identificación Vehicular (NIV) de su auto o moto.

Ingresá al portal oficial: https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/cita-rapida

Registrá los datos de tu vehículo: número de placas y NIV (número de serie)

Realizá el pago del refrendo correspondiente

Esperá aproximadamente 48 horas para que el sistema valide la transacción

para que el sistema valide la transacción Generá tu cita de acuerdo con la terminación de tus placas en el mismo portal

Una vez validado el pago, el sistema asigna una cita según la terminación de las placas del vehículo registrado. Este paso es obligatorio para completar el proceso y obtener la documentación que acredita el cumplimiento del refrendo 2026.