Mientras en la frontera el salario mínimo supera los $440 pesos diarios, esta es la diferencia con lo que ganan en Jalisco en 2026

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) confirma que en 2026 el sueldo base en Jalisco aumentó a $315.04 pesos diarios, mientras que en la Frontera Norte el pago asciende a $440.87 pesos, marcando una brecha de $125 pesos por jornada.

¿Cuál es el nuevo salario mínimo en Jalisco en 2026?

A partir de enero, el salario mínimo en Jalisco y el resto del país pasó de $278.80 a $315.04 pesos diarios, un incremento del 13%. Esto significa que un trabajador jalisciense percibirá mensualmente $9,582.47 pesos, mientras que en la frontera norte el ingreso mensual llega a los $13,409.80 pesos.

El ajuste salarial busca recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación y se divide de la siguiente manera según la ubicación geográfica:

Jalisco y zona general: $315.04 pesos diarios (aumento del 13% acumulado).

$315.04 pesos diarios (aumento del 13% acumulado). Frontera Norte: $440.87 pesos diarios (aumento directo del 5%).

$440.87 pesos diarios (aumento directo del 5%). El nuevo monto equivale a comprar 6.5 kilos de huevo o 14.8 kilos de tortilla.

Esta actualización beneficia directamente a 8.5 millones de trabajadores en México que perciben el sueldo base.

Las profesiones que ganan lo mismo en todo México

A pesar de la división territorial, la CONASAMI establece excepciones donde el sueldo es idéntico sin importar el estado. Los reporteros y fotógrafos de prensa impresa reciben el salario mínimo profesional más alto de la tabla, fijado en $705.46 pesos diarios para ambas zonas geográficas.

Los oficios con sueldos nivelados en la frontera y el resto del país incluyen:

Reporteros(as): Pago de $705.46 pesos por jornada.

Pago de $705.46 pesos por jornada. Reporteros(as) gráficos: Sueldo unificado de $705.46 pesos.

Sueldo unificado de $705.46 pesos. Oficios generales: En la frontera, casi todos los oficios (albañiles, cajeros, choferes) se nivelan automáticamente en los $440.87 pesos.

El mercado laboral fronterizo mantiene un salario más alto para evitar la fuga de trabajadores hacia los Estados Unidos.

¿Qué municipios integran la Zona Libre de la Frontera Norte?

Si usted labora en municipios colindantes con la frontera, tiene derecho al pago de $440.87 pesos diarios. Esta región abarca localidades estratégicas en seis estados del norte, donde el costo de vida y la dinámica económica exigen una percepción económica superior a la del centro y occidente del país.

Los estados que aplican el salario mínimo fronterizo son:

Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada y San Quintín.

Tijuana, Mexicali, Ensenada y San Quintín. Chihuahua y Sonora: Ciudad Juárez, Nogales y San Luis Río Colorado.

Ciudad Juárez, Nogales y San Luis Río Colorado. Tamaulipas y Coahuila: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Piedras Negras.

La autoridad advierte que los salarios diarios no pueden fraccionarse por hora si se trabaja la jornada legal completa.