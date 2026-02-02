El salario de miles de profesionales y oficios será revisado en 2026: ¿Quiénes están en riesgo?

Si te desempeñas en un oficio especializado o tienes una carrera técnica, esta información es vital para tu economía. Autoridades federales, en conjunto con representantes del sector obrero y patronal, han puesto en marcha una revisión exhaustiva de la lista de salarios mínimos profesionales en México . El objetivo es determinar qué trabajos deben permanecer, cuáles se eliminarán y si es necesario incorporar nuevas actividades a este catálogo oficial que regula los pagos mínimos por ley.

Esta medida surge tras un acuerdo unánime en el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), quienes anunciaron la creación de un grupo especial de trabajo que operará durante gran parte del 2026 para redefinir el valor del trabajo especializado en el país.

¿Qué es la Comisión Consultiva y qué oficios están en riesgo?

La estructura laboral de México cuenta actualmente con un listado de 61 profesiones, oficios y trabajos especiales. Quienes se desempeñan en estas áreas tienen derecho, por ley, a recibir un sueldo superior al salario mínimo general debido a la especialización y calificación técnica que requieren sus labores.

Sin embargo, la realidad económica ha cambiado y el listado no se ha depurado a fondo en años. Por ello, se ha creado la Comisión Consultiva, un organismo que tendrá la tarea titánica de estudiar la viabilidad de estos puestos. Según informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), este grupo no solo decidirá la permanencia de los oficios actuales, sino que analizará la entrada de nuevas profesiones que hoy no están protegidas.

Datos clave sobre la nueva Comisión:

Integración: Estará conformada por 14 especialistas (6 representantes de los trabajadores, 6 de los empresarios, el titular de la Conasami y un Secretario Técnico).

Inicio de labores: Deberá instalarse formalmente a más tardar el viernes 13 de febrero de 2026.

Fecha límite: El reporte final con los resultados se entregará en la sesión ordinaria de octubre de 2026.

Antecedentes: Desde la creación de este sistema en 1962, han pasado por la lista 97 oficios; de ellos, 32 ya fueron eliminados y otros se han fusionado o cambiado de nombre.

Desde la creación de este sistema en 1962, han pasado por la lista 97 oficios; de ellos, 32 ya fueron eliminados y otros se han fusionado o cambiado de nombre.|Archivo

La brecha salarial se cierra: ¿Conviene ser profesional?

Uno de los puntos más críticos que abordará esta revisión es la pérdida de la ventaja económica que solían tener los trabajadores calificados. Históricamente, tener un oficio en el listado garantizaba un ingreso significativamente mayor al de un trabajador general , pero esa distancia se ha acortado dramáticamente en la última década.

Para ponerlo en perspectiva, en 1966 un trabajador con oficio ganaba un 30% más que el salario mínimo general. Para este 2026, esa diferencia se ha reducido a un promedio de solo el 14%.

El fenómeno se debe a la agresiva política de recuperación del salario mínimo general, que ha subido más rápido que los salarios profesionales. Actualmente:

Salario Mínimo General 2026: 9,582.47 pesos mensuales.

Zona Fronteriza Norte: 13,409.80 pesos mensuales.

Situación de los oficios: De las 61 profesiones en la lista, 58 tienen un salario diario que ronda los 300 pesos, peligrosamente cerca de los 315.04 pesos del mínimo general vigente. Solo tres oficios superan la barrera de los 400 pesos diarios.

Esto ha provocado que la distinción entre ser un trabajador general y uno especializado sea cada vez menos visible en la nómina, un tema que la Comisión deberá estudiar a fondo.

¿Qué analizarán exactamente los expertos?

El mandato de la Comisión Consultiva va más allá de solo "tachar" o "agregar" nombres a una lista. Su trabajo será técnico y se basará en estudios económicos para entender cómo ha impactado la política salarial reciente.

Entre sus funciones principales destacan:

Evaluar el impacto del MIR: Analizarán los efectos del Monto Independiente de Recuperación (MIR), una herramienta usada desde 2016 para subir el salario mínimo general, pero que no siempre se aplica con la misma fuerza a los salarios profesionales, lo que ha causado el rezago.

Impacto de los aumentos: Revisarán qué efectos han tenido los incrementos salariales aplicados desde 2017 hasta la fecha en la economía de los trabajadores especializados.

Actualización del mercado: Determinar si los oficios vigentes siguen siendo relevantes en el mercado laboral actual o si han quedado obsoletos.

Es importante destacar que, aunque la Conasami no ha confirmado si habrá un aumento directo derivado de este estudio, el análisis es el primer paso para corregir la distorsión de precios en el mercado laboral. La publicación oficial de la creación de este organismo se realizará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los próximos días.