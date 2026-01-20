Esta la razón por la que tu sueldo no sube pese al aumento obligatorio del salario mínimo 2026 de CONASAMI

Enero despierta dudas en millones de trabajadores mexicanos, ya que el salario mínimo 2026 subió por mandato oficial, pero el ingreso mensual permanece igual. La CONASAMI fija el monto legal y revela la razón por la que el sueldo no sube en muchos empleos formales.

El ajuste anual genera expectativas legítimas, aunque la ley laboral establece límites claros. El aumento funciona como piso salarial y no como alza general, situación que provoca confusión, enojo y preguntas frecuentes entre empleados que revisan su recibo de nómina al iniciar 2026 en México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La razón por la que no sube tu sueldo pese al aumento del salario mínimo 2026

La legislación laboral mexicana establece una distinción fundamental: el salario mínimo representa la cantidad menor que una persona puede recibir por una jornada de trabajo. Si tu sueldo contractual supera ese monto, la empresa no tiene obligación legal de ajustarlo cuando CONASAMI actualiza la cifra oficial cada enero.

Este punto genera gran parte de la confusión entre la población trabajadora del país. El aumento al piso salarial no arrastra de manera automática los tabuladores completos de las empresas, ni reajusta todas las categorías de puestos existentes en una organización.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha explicado en diversos pronunciamientos oficiales que el impacto directo se concentra en quienes se ubican en la base. Las personas que reciben exactamente el mínimo anterior o menos del nuevo monto sí deben ver reflejado el incremento obligatorio en su siguiente pago.

La ley no obliga a los empleadores a aumentar el sueldo si están por encima del salario mínimo 2026. |Getty Images

¿Qué puede hacer un trabajador en 2026 si su sueldo no sube?

Ante la falta de incremento automático, el trabajador conserva derechos claros durante 2026. La legislación permite acciones formales de revisión y verificación contractual, con el objetivo de confirmar si el salario respeta el mínimo vigente y las condiciones firmadas originales.

Solicitar una revisión salarial conforme al tipo de contrato

Revisar si el salario se calcula en veces salario mínimo

Verificar si el puesto pertenece a un salario mínimo profesional

Denunciar irregularidades ante autoridades laborales

Si el ingreso queda por debajo del mínimo legal, procede una queja ante autoridades laborales federales. Profedet y la STPS orientan y respaldan al empleado, ya que el incumplimiento constituye falta directa conforme a la Ley Federal del Trabajo mexicana.