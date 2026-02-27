Onda de calor dejará temperaturas de hasta 45° C en 7 estados de México este 28 de febrero

Si tenías planes al aire libre para este sábado 28 de febrero mejor vete a la playa, pues los pronósticos del clima en México prevén afectaciones por una onda de calor en estados como Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca y Guerrero.

Fue la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quien dio a conocer que de igual forma una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país, mantendrá un ambiente muy caluroso en dichas zonas.

Estados afectados por la onda de calor en México este 28 de febrero

De acuerdo con la información oficial emitida por las autoridades de nuestro país, los efectos de la onda de calor se sentirán principalmente en los estados de Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca y Guerrero.

Sin embargo, también habrá temperaturas de hasta 40°C en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla y Yucatán.

Durante esta noche se mantendrá el tiempo #Atmosférico estable y sin #Lluvia en la mayor parte de #México. Más información en ⬇️https://t.co/NOpdCkMsza pic.twitter.com/CkvAOuZQo1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 28, 2026

¿En qué estados de México lloverá este 28 de febrero?

A pesar de los pronósticos del clima que prevén un calor intenso en gran parte del país este 28 de febrero, la misma Conagua informó que se prevén lluvias aisladas en entidades como Colima, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Por otro lado, se esperan afectaciones por chubascos en los estados de Jalisco, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Pronósticos de temperaturas bajas en México para este sábado 28 de febrero

Por último, se dio a conocer que las bajas temperaturas comenzarán a afectar a varios estados de México a partir de la madrugada de este sábado 28 de febrero, pues se prevén fríos de hasta -5°C en zonas como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

