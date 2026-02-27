México vivirá altas temperaturas pero con heladas al amanecer

La circulación anticiclónica en niveles altos dominará el clima en México este viernes 27 de febrero de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, informó que el país tendrá tiempo estable y bajo contenido de humedad.

El fenómeno favorecerá una onda de calor en varias regiones, con tardes calurosas y ambiente frío en zonas altas al amanecer. El pronóstico cubre del viernes por la mañana al sábado temprano.

Clima en México para el viernes 27 de febrero de 2026

El SMN prevé temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California Sur, sur de Sonora y zonas de Chihuahua y Sinaloa. Otras entidades del occidente y sureste superarán los 35 °C.

Estas cifras reflejan el impacto de la onda de calor. Las autoridades recomiendan precaución ante el riesgo de golpes de calor y deshidratación.

Temperaturas esperadas

Estados como Jalisco, Michoacán, Veracruz y Yucatán alcanzarán entre 35 y 40 °C. Coahuila y Nuevo León rondarán los 30 a 35 °C.

El contraste térmico será notorio. En montañas del centro y norte se esperan mínimas de -5 a 5 °C con posibles heladas.

Lluvias y precipitaciones

Habrá lluvias aisladas en Jalisco, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y la Península de Yucatán. Los acumulados serán ligeros.

No se prevén tormentas fuertes. La humedad proviene del Pacífico, Golfo y Caribe.

Vientos y onda de calor

Se estiman rachas de 30 a 50 km/h en el norte, centro y sureste. En zonas áridas podrían presentarse tolvaneras.

¿Por qué hace calor y frío en el mismo día?

La onda de calor continuará en regiones de Baja California Sur, Durango, Jalisco y Oaxaca. Se recomienda hidratación constante y evitar el sol entre 11:00 y 17:00 horas.