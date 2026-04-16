El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el clima de hoy una línea seca sobre el noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará chubascos y fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, canales de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico y el Golfo de México provocarán lluvias con descargas eléctricas en el oriente, centro y sureste del país.

En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso, con onda de calor en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca.

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¿Cómo estará el clima en Querétaro?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.

Clima en Nuevo León hoy jueves 16 de abril 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (centro), Nayarit (norte), Jalisco (centro, norte y sur), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico del tiempo en Puebla

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

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