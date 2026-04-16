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Clima extremo en México hoy: Tormentas y onda de calor se combinan; estados afectados

Antes de hacer cualquier actividad este jueves, checa el pronóstico del clima de hoy.

Archivo TV Azteca.

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2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el clima de hoy una línea seca sobre el noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará chubascos y fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, canales de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico y el Golfo de México provocarán lluvias con descargas eléctricas en el oriente, centro y sureste del país.

En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso, con onda de calor en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca.

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¿Cómo estará el clima en Querétaro?

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Oaxaca.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.

Clima en Nuevo León hoy jueves 16 de abril 2026

  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (centro), Nayarit (norte), Jalisco (centro, norte y sur), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur).
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico del tiempo en Puebla

  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

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