¡El calor da tregua! Masa de aire ártico causará lluvias y bajas temperaturas para el clima de hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para el clima de hoy el frente frío 37 recorrerá rápidamente el litoral del golfo de México, el sureste del país y la península de Yucatán, ocasionando lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Puebla, fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo, así como intervalos de chubascos en Tlaxcala y Yucatán.

A su vez, la masa de aire ártico que lo impulsa originará un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte de la República; rachas de viento de 40 a 60 km/h con tolvaneras sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo al Valle de México, pudiendo alcanzar los 80 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Guerrero.

Por otra parte, el anticiclón en niveles medios de la atmósfera se posicionará en el occidente del territorio nacional, manteniendo la onda de calor en zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero, iniciando a partir de este día en Colima.

Clima domingo 22 de febrero: ¿Dónde lloverá hoy en México?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte) y Tabasco (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Baja y Papaloapan).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta), Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato, Tlaxcala y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México.

Estados con calor domingo 22 de febrero en México

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa, (centro), Guerrero y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Bajas temperaturas

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Ciudad de México y Morelos.

