Clima hoy 26 de febrero: Mañanas frías y tardes cálidas en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para el clima de hoy una circulación anticiclónica sobre el noroeste y norte de México mantendrá tiempo estable y ambiente muy caluroso en esas regiones, con tardes cálidas a calurosas en gran parte del país y mañanas frías a muy frías en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Este día inicia una onda de calor en zonas de Baja California Sur, Durango, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Además, una línea seca provocará vientos fuertes en el norte y noreste, mientras que el ingreso de humedad del Pacífico, golfo y Caribe generará lluvias en el occidente, sur y sureste.

¿Dónde lloverá este jueves 26 de febrero 2026?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Colima, Oaxaca y Chiapas.

Calor en México hoy jueves 26 de febrero

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y sur) y San Luis Potosí (este).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Frío en México este jueves

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Oaxaca.

