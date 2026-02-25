Adiós al retiro libre en cajeros: El nuevo requisito para sacar más de $140.000 pesos en efectivo

La Asociación de Bancos de México (ABM) oficializó un cambio estructural en el manejo de dinero físico: a partir de julio de 2026, los retiros y depósitos que superen los 140 mil pesos requerirán un nuevo requisito obligatorio basado en la validación de identidad.

Aunque los cajeros automáticos mantendrán sus límites operativos habituales, cualquier movimiento presencial por montos elevados quedará bloqueado si el usuario no presenta identificación oficial y registra sus datos biométricos ante la institución.

El requisito obligatorio para movimientos mayores a 140 mil pesos

La Asociación de Bancos de México (ABM) confirma que cualquier cliente de BBVA, Banamex, Banco Azteca o Santander deberá presentar una identificación oficial vigente y registrar al menos un dato biométrico (como la huella digital) para autorizar operaciones de alto monto.

Esta medida entra en vigor el 1 de julio de 2026 y aplica sin excepciones en todas las sucursales del país para operaciones realizadas por ventanilla o a través de los cajeros automáticos.

Los puntos clave de la nueva normativa son:

Aplica a transacciones desde los 140,000 pesos en adelante. Operaciones: Incluye tanto retiros de efectivo como depósitos en ventanilla y cajeros automáticos.

¿Qué pasará con los cajeros automáticos y las remesas?

La autoridad bancaria aclara que los cajeros automáticos seguirán operando bajo los límites diarios establecidos por cada institución. Sin embargo, para montos superiores a 140 mil pesos, la verificación de identidad será el filtro de seguridad estándar para evitar fraudes y suplantación de identidad.

Identificación oficial: INE o pasaporte vigente y en buen estado.

INE o pasaporte vigente y en buen estado. CURP corregida: Esencial para el registro en la plataforma de intercambio de información.

Esencial para el registro en la plataforma de intercambio de información. Biométricos registrados: La huella digital será el mecanismo de validación principal.

La ABM también implementará límites a las remesas en efectivo: el receptor deberá identificarse y solo podrá recibir hasta 350 dólares por envío.

Por qué los bancos cambian las reglas del efectivo

El sistema financiero busca alinear a México con estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y fortalecer la protección del patrimonio de los clientes. Con esta trazabilidad, la autoridad pretende reducir los asaltos y garantizar que solo el dueño legítimo movilice sumas cuantiosas.

Los bancos habilitarán plataformas de intercambio de información para detectar movimientos sospechosos en tiempo real.