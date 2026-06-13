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Promesas vacías: Gobierno de Rocío Nahle abandona a su suerte a la comunidad Paso de Coyutla

Las fuertes lluvias registradas en Veracruz provocaron que un río arrasara por completo el puente que conecta al Paso de Coyutla con otras comunidades aledañas.

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Por: Yael Toribio