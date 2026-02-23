¿Tus hijos regresan a clases? LISTA completa de estados que reanudan actividades este 24 de febrero

La Secretaria de Educación Pública (SEP) decidió suspender clases en varias entidades del país que resultaron afectadas por el clima en México y por la jornada violenta que generó el operativo de captura de “El Mencho”. Sin embargo, algunas de las entidades reanudan clases este 24 de febrero.

¿Tus hijos deben ir a la escuela? En adn Noticias, te compartimos la lista completa de los estados que regresan a clases este martes.

Así fue la agresiva respuesta del CJNG al operativo para detener a El Mencho

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Lista de estados que reanudan clases este martes 24 de febrero de 2026

Este lunes 23 de febrero, la SEP optó por la suspensión de clases, como una medida para salvaguardar la integridad y el bienestar de alumnos y docentes, tras la jornada violenta en estados como Jalisco, Colima, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, entre otros.

No obstante, este martes 24 de febrero, la SEP anunció que algunas entidades han decidido retomar las clases presenciales.

SEP Hidalgo reanuda clases este martes 24 de febrero

A través de un comunicado la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo informó a la comunidad educativa que se reanudan las clases presenciales, en los 11 municipios del estado, en los que se habían suspendido.

La SEP anunció que las clases se reanudan en todos los niveles educativos, a partir de este martes 24 de febrero.

SEP Puebla reanuda clases presenciales

Por su parte, la SEP Puebla que había suspendido clases para proteger a estudiantes y docentes de los efectos del Frente Frío 37, también anunció que se reanudan clases a partir de este martes 24 de febrero. Esto debido a que las temperaturas comenzarán a subir.

¿Es feriado el 24 de febrero?

Si te estás preguntando: ¿qué se celebra el 24 de febrero? Te contamos que se conmemora el Día de la Bandera; sin embargo, la SEP no lo considera como un día de descanso obligatorio.

¿Cuándo es el próximo puente en febrero?

Aunque este martes 24 de febrero los alumnos de todos los niveles escolares sí tendrán clases, los estudiantes de educación básica sí podrán disfrutar de un último puente en febrero.

Esto se debe a que el próximo viernes 27 de febrero no habrá clases, ya que se llevará a cabo la quinta sesión ordinaria de Consejo Técnico. Por esta razón, solo el personal docente y administrativo acudirá a las escuelas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

