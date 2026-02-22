SEP suspende clases en varios estados tras operativo en el que fue abatido “El Mencho”, líder del CJNG

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se suspenden clases en varias entidades de la República mexicana, tras la ola de violencia que se desató luego de que autoridades federales y estatales llevaron a cabo un operativo en Jalisco en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En adn Noticias, te informamos cuáles son las entidades en las que quedan suspendidas las clases este lunes 23 de febrero.

Lista de estados que suspenden clases tras operativo para detener a "El Mencho"

Este domingo 22 de febrero, la violencia se dessató en varias entidades del país, tras un operativo que provocó la muerte del líder del CJNG. Esta situación generó una respuesta violenta por parte del cártel que derivó en bloqueos carreteros y quema de negocios en los estados de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas.

Ante esta sitiación, la SEP anunció suspensión de clases en varias entidades. A continuación enlistamos los estados que no tendrán clases este 23 de febrero.

Anuncian suspensión de clases en Nayarit

Por medio de un comunicado, los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit informaron que se suspenden clases, este 23 de febrero de 2026, en los planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior.

🔴 #Violencia | Activan código rojo tras enfrentamiento entre grupos criminales y fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco. Se pide a la población mantener la calma https://t.co/0gLjjytbtL — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 22, 2026

Anuncian suspensión de clases en Universidad de Guanajuato

Por su parte, las autoridades de la Universidad de Guanajuato informaron a la comunidad estudiantil y docentes que las clases quedan suspendidas este lunes 23 de febrero, somo una medida preventiva considerando la ola de violencia que se destacó en la entidad tras el operativo en el que fue abatido el líder del CJNG.

Suspenden clases en Jalisco tras ola de violencia en la entidad

A través de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lémus Navarro, dio a conocer que se suspenden clases, este lunes 23 de febrero, con la finalidad de cuidar a nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros de Jalisco, tras esta ola de violencia.

En el cuidado de nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros de Jalisco, he decidido que mañana se cancelarán clases presenciales en el estado; en unos momentos más @SecEducacionJal ampliará la información. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

