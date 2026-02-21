¿Hay suspensión de clases por el Día de la Bandera? Esto dice la SEP

El martes 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera en México, esta fecha es sumamente importante ya que se honra uno de los símbolos patrios más importantes. Debido a esta situación, madres y padres de familia se preguntan si la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgará un megapuente o algún tipo de descanso largo para alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria).

La suspensión de actividades académicas se encuentran establecidas en el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, publicado oficialmente en junio pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Abarca 185 días de clase para educación básica, con inicio el 1 de septiembre de 2025 y fin el 15 de julio de 2026.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Hay clases por el Día de la Bandera?

De acuerdo con lo establecido por la autoridad, el Día de la Bandera no está considerado como día de descanso obligatorio, por lo que sí habrá clases con normalidad en escuelas.

Aunque el 24 de febrero es una fecha significativa en el calendario cívico, no está marcada como suspensión oficial de labores docentes. En su lugar, los planteles educativos suelen realizar ceremonias y actividades alusivas dentro del horario escolar para rendir honores al lábaro patrio.

El Día de la Bandera en México se celebra el 24 de febrero, instituido oficialmente en 1940 por el presidente Lázaro Cárdenas. Esta fecha conmemora la proclamación del Plan de Iguala en 1821, donde se adoptó la bandera tricolor (verde, blanco y rojo) por primera vez por el Ejército Trigarante, consolidando la Independencia nacional.

¿Cuándo es el próximo puente escolar?

El calendario de la SEP establece que el viernes 27 de febrero habrá sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los estudiantes podrán disfrutar de un megapuente.

Día de la Bandera 2026: ¿Qué dice la LFT sobre si es feriado oficial o no?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en su artículo 74 los días de descanso obligatorio, y el 24 de febrero no se incluye en esa lista.

Solo fechas específicas como el 1 de enero, el primer lunes de febrero (por el 5 de febrero) o el 1 de mayo son feriados con goce de salario y pago doble si se trabaja.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.