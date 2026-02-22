Código rojo en Jalisco: 25 detenidos, saqueos y daños tras abatimiento de “El Mencho”

El gobierno de Jalisco reportó avances en la contención de la violencia desatada tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Autoridades detallaron detenciones, reactivación parcial de servicios y suspensiones preventivas para garantizar la seguridad ciudadana.

Detenciones tras muerte de "El Mencho"

Se detuvieron 25 personas: 11 por presunta participación en hechos violentos y 14 por saqueos o rapiña. Entre los primeros, destacan:



Dos capturas en Lázaro Cárdenas y Fuelle, con un vehículo asegurado y otro abatido.

Cuatro aprehendidos en Carretera a Chapala, altura Fraccionamiento Puerta del Sol, con un vehículo retenido.

Cinco detenidos por Guardia Nacional en Parque Morelos, uno lesionado.

Además, se aseguraron vehículos en Av. Periférico, Av. Guadalupe, Manuel González y Avenida Presidentes.

Desde el primer minuto del operativo implementado este domingo por las autoridades federales en Tapalpa, hemos mantenido una coordinación y colaboración constante con los tres órdenes de Gobierno.



Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares… pic.twitter.com/Fopv6ZjKz3 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 23, 2026

Bloqueos e incendios en Jalisco

Se registraron bloqueos con vehículos incendiados en múltiples puntos estratégicos con la intención de inhibir la acción de las autoridades.

Además, se reportaron:



Afectaciones a 18 sucursales del Banco del Bienestar en diversos municipios.

Daños y saqueos en 69 tiendas OXXO en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán y la región Altos Sur.

Daños a instalaciones del SAT en Puerto Vallarta.

En estados colindantes como Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Zacatecas también se reportaron eventos de seguridad.

Suspensión de clases y actividades en Jalisco por muerte de "El Mencho"

Para el lunes 23 de febrero se determinó:



Suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos, públicos y privados, por parte de la Secretaría de Educación Jalisco.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología suspendió actividades en Instituciones de Educación Superior y en la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento (REDI).

Suspensión de la jornada de vacunación en puntos extramuros por parte de la Secretaría de Salud Jalisco.

El Sistema DIF Jalisco suspende servicios en centros como CRI, CAE y CADI, excepto albergues para personas vulnerables (discapacitados, adultos mayores y en calle), que operan con normalidad.

🚨 Avance informativo



Al corte de las 16:00 horas, continúan las acciones coordinadas ante los hechos registrados en el estado tras el operativo federal en Tapalpa. (1-2) pic.twitter.com/scATefXVWA — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) February 22, 2026

Autoridades instan a: evitar zonas con bloqueos o vehículos incendiados; quedarse en lugares seguros; atender solo información oficial; reportar emergencias al 911; y a turistas en Puerto Vallarta, permanecer en hoteles. Todo tras un operativo federal en Tapalpa que derivó en enfrentamientos.

El gobierno enfatiza que estas medidas buscan proteger a la población mientras se normalizan las actividades.

