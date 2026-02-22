¿Puente inesperado? SEP suspende clases en todo un estado por Frente Frío 36 este lunes 23 de febrero

La suspensión de clases del 23 de febrero ya fue confirmada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla, debido a la llegada del Frente Frío 36, que provocará bajas temperaturas, lluvias y fuertes rachas de viento en varias regiones del estado.

No se trata de un puente o fin de semana largo, en realidad, la SEP tomó esta medida para proteger a estudiantes y docentes, por lo que las clases presenciales se cancelan y se trasladan a modalidad a distancia. En adn Noticias, te explicamos lo que debes saber si tienes hijos en la escuela.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué la SEP suspende clases en Puebla este 23 de febrero?

La decisión de la Secretaría de Educación en Puebla se tomó como medida preventiva ante el pronóstico del Frente Frío 36, fenómeno que generará lluvias intensas, descenso de temperatura y vientos en distintas zonas del estado. Inicialmente la suspensión se contemplaba solo en algunas regiones, pero autoridades educativas determinaron ampliarla para evitar riesgos a la comunidad escolar.

De acuerdo con reportes oficiales, la medida aplica para miles de planteles educativos en todo el estado y busca salvaguardar la salud de estudiantes, maestros y personal educativo. Además, en muchos casos las clases continuarán de forma virtual mediante tareas, cuadernillos o actividades asignadas por los docentes. Por lo tanto, esto es lo que debes saber este 23 de febrero:

No habrá clases presenciales en escuelas públicas y privadas del estado

en escuelas públicas y privadas del estado Las actividades escolares continuarán a distancia

Padres de familia deben estar atentos a las indicaciones de cada plantel

📢 Información relevante para toda la comunidad escolar de Puebla. ¡Entérate! 📰#PensarEnGrande #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/KulUc90Ki6 — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) February 22, 2026

¿En qué fechas hay suspensión de clases en Puebla?

La suspensión de clases en Puebla por frente frío aplicará específicamente el lunes 23 de febrero, aunque autoridades han señalado que el monitoreo del clima continuará durante los próximos días.

En reportes previos se había anunciado la suspensión en al menos 90 municipios de regiones serranas como la Sierra Norte, Nororiental y Sierra Negra, donde las condiciones meteorológicas suelen ser más intensas durante estos sistemas frontales.

Por lo tanto, si tienes hijos, no olvides que todos los planteles, de todos los niveles educativos del estado no tienen clases este lunes 23 de febrero.

Suspenden clases en la BUAP por Frente Frío 36 y ola de violencia en México

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla informó que se suspenden clases presenciales como una medida para proteger a la comunidad estudiantil de las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío 36. Asimismo, esta medida se aploca como prevención ante la jornada violenta tras el operatuvo en el que resultó muerto el líder de CJNG.

Si quieres conocer la lista completa de las entidades que suspenden clases este lunes 23 de febrero, tras la muerte y detención de El Mencho, visita este ENLACE.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

