Pensión IMSS 2026: Esta es la edad exacta para jubilarte bajo la Ley 97 y cobrar el máximo posible

Miles de trabajadores planean su retiro y buscan claridad sobre la Pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 2026, la edad exacta para jubilarse bajo la Ley 97 y cómo cobrar lo máximo posible con decisiones oportunas y datos confiables para su futuro financiero cercano en México durante este año.

Conocer reglas vigentes del IMSS permite tomar decisiones firmes sobre semanas cotizadas, ahorro en Afore y momento del retiro. Cada detalle influye en el monto final, por lo que la información clara brinda certeza y seguridad personal para familias mexicanas en 2026.

La edad exacta para jubilarte bajo la Ley 97 y cobrar lo máximo posible

La Ley 97 del IMSS fija umbrales de retiro que orientan decisiones personales. La edad mínima marca 60 años, punto desde el cual el trabajador solicita pensión si cumple semanas requeridas y conserva ahorro suficiente en su cuenta individual propia.

Entre los 60 y 64 años existe opción de retiro anticipado bajo reglas claras del sistema. La edad exacta para jubilarse bajo la Ley 97 depende del historial laboral, semanas cotizadas y recursos acumulados en Afore para cada persona interesada.

Quien decide esperar más tiempo, hasta los 65 años, suma semanas y permite mayor crecimiento del ahorro personal, factor clave para cobrar lo máximo posible al momento del retiro. Esta estrategia aumenta el monto estimado y ofrece mayor estabilidad económica futura para su familia.

Los 65 años es la edad exacta para percibir la pensión más alta de la IMSS.|Getty Images

¿Por qué aguardar hasta los 65 años puede ser mejor?

Aguardar hasta los 65 años fortalece el ahorro acumulado y mejora el cálculo final de la pensión. Cada año adicional suma semanas cotizadas, lo cual eleva el capital disponible y brinda mayor respaldo económico durante el retiro para cada persona.

El tiempo extra permite que los recursos en Afore generen rendimientos y eleven el monto total destinado al retiro. Este crecimiento gradual impacta de forma directa en la pensión mensual y mejora las condiciones de vida futuras para muchas familias.

Quienes posponen el retiro conservan ingresos por más tiempo y fortalecen su cuenta individual con nuevas aportaciones. Esa decisión también incrementa semanas registradas y permite aspirar a una pensión más alta al cumplir los requisitos establecidos en el sistema actual.