Reportan quema de sucursales del Banco del Bienestar en Coacalco y en Axapusco, Edomex

Este domingo 22 de febrero, se registró la quema de dos sucursales del Banco del Bienestar, ubicadas en municipios del Estado de México (Edomex): Coacalco de Berriozábal y Axapusco.

Los hechos generaron movilización de cuerpos de emergencia y autoridades que ya investigan lo ocurrido. En adn Noticias, te explicamos qué pasó, qué se sabe hasta ahora de los siniestros ocurridos en estas dos sucursales del Banco del Bienestar.

¿Qué pasó en el Banco del Bienestar de Coacalco?

El primer incidente se reportó esta mañana en el municipio de Coacalco, donde se registró fuego en una sucursal del Banco del Bienestar. Elementos de seguridad y bomberos acudieron al lugar para controlar la situación y evitar que las llamas se extendieran.

Según información difundida por autoridades locales y reportes citados por medios regionales, el incendio fue atendido en cuestión de minutos y no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, sí hubo afectaciones en parte del inmueble

Autoridades del Estado de México señalaron que se revisarán cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer si el incendio fue provocado.

En Axapusco quemaron una sucursal del Banco del Bienestar pic.twitter.com/uaXTBdqnDn — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 23, 2026

¿Qué pasó en la sucursal del Banco del Bienestar de Axapusco?

Horas antes, otro incidente similar se registró en el Banco del Bienestar del municipio de Axapusco, lo que encendió alertas entre habitantes de la zona y usuarios de programas sociales que acuden a estas sucursales. Polcías municipales apagaron el incendio en los cajeros y advirtieron olor a gasolina.

De acuerdo con los primeros reportes, también se reportaron vehículos incendiados en la región, lo que derivó en un despliegue de seguridad en varios municipios cercanos como Tecámac.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para esclarecer quién o quiénes estarían detrás de los incendios en estas instalaciones financieras. La investigación sigue abierta y se espera que en las próximas horas haya más detalles sobre lo ocurrido en Coacalco y Axapusco.

