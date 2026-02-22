Bloqueos carreteros y quema de vehículos en estados tras abatimiento de “El Mencho”

inklusion.png Sitio accesible
Seguridad

Escrito por: Majo Santillán González

Se registran bloqueos y quema de vehículos en diversos estados de la República Mexicana tras la muerte de "El Mencho", líder de el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los estados afectados con unidades incendiadas y atravesadas para impedir el paso, así como ponchallantas son: Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Veracruz, Puebla y Tamaulipas.

Autoridades mantienen operativos en la zona ante estos hechos.

Narcotráfico

