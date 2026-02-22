Bloqueos carreteros y quema de vehículos en estados tras abatimiento de “El Mencho”

Se registran bloqueos y quema de vehículos en diversos estados de la República Mexicana tras la muerte de "El Mencho", líder de el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

En Guanajuato los eventos registrados han sido atendidos y controlados en la mayoría de los municipios. Al momento, no se reportan vialidades cerradas y la circulación se mantiene con normalidad.



Las corporaciones de seguridad continúan desplegadas en coordinación con… pic.twitter.com/1MNsWTJRv4 — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) February 22, 2026

Los estados afectados con unidades incendiadas y atravesadas para impedir el paso, así como ponchallantas son: Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Veracruz, Puebla y Tamaulipas.

Autoridades mantienen operativos en la zona ante estos hechos.

#Comunicado | Ante hechos de violencia registrados en otras entidades, la Secretaría de Seguridad Pública informa que se refuerza la presencia operativa en el estado, en coordinación con @SEMAR_mx, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y Policías Municipales, mediante patrullajes terrestres,… pic.twitter.com/cw5LjdTZR8 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) February 22, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.