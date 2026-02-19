Fecha límite, requisitos y precio del refrendo vehicular 2026 en Coahuila

Desde el primer día de este 2026 las autoridades del estado de Coahuila abrieron el proceso para realizar el pago anual correspondiente del refrendo vehicular en la entidad, el cual se debe abonar para evitar recargos mensuales por retrasos en la contribución de los propietarios de autos.

En este 2026 la fecha límite para realizar el pago del refrendo en la entidad del norte de la República Mexicana es el próximo 31 de marzo, por lo cual a partir del primero de abril las autoridades podrán comenzar a emitir los recargos correspondientes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Significado de 'chiriwillo', palabra que podría llevarte a la cárcel en Coahuila Las leyes locales de Coahuila establecen que decir la palabra chiriwillo puede ser motivo para una sanción de tres a un año de cárcel; este es su significado. 16 enero, 2026

Requisitos para hacer el refrendo vehicular en Coahuila

Para realizar el pago de refrendo vehicular en Coahuila, es importante que las y los conductores cuenten con la siguiente documentación tanto en original como en copia:

Número de placas del vehículo

Tarjeta de circulación del auto

CURP

Correo electrónico

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Precio del refrendo en Coahuila

Vale la pena mencionar que el precio del refrendo vehicular en Coahuila es de 2 mil 441 pesos, sin embargo, las autoridades locales colocaron un descuento del 8% para aquellas personas que realicen el pago anticipado en el mes de febrero.

En caso de no realizar el pago correspondiente en tiempo y forma, los conductores se pueden hacer acreedores a multas que irán incrementando en 1.5% mensual sobre el adeudo.

¿En dónde hacer el refrendo en Coahuila?

El pago del refrendo vehicular se puede hacer de manera presencial en las oficinas correspondientes del estado de Coahuila o bien, en línea dentro de la plataforma Paga Fácil a la cual puedes ingresar en el siguiente enlace.

Intoxican a una niña de 10 años con un tamal con fentanilo

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.