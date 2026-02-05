Tenencia 100% gratis en CDMX: últimas semanas para realizar el trámite sin costo

El gobierno de la capital ofrece un subsidio total para los propietarios de vehículos que cumplan con el pago del refrendo antes de que termine marzo. La Tenencia 100% gratis en CDMX representa un ahorro significativo para miles de conductores que mantienen sus unidades al corriente en todos los requisitos fiscales y administrativos.

Fecha límite para aprovechar la Tenencia 100% gratis en CDMX

El subsidio del 100% en la Tenencia 2026 vence el próximo 31 de marzo, por lo que restan pocas semanas para concretar el trámite. Quien pague después de esta fecha deberá cubrir el monto total del impuesto vehicular , sin posibilidad de aplicar descuentos retroactivos ni prórrogas de ningún tipo.

El gobierno capitalino absorbe el costo total de este gravamen únicamente para quienes liquidan el refrendo durante el primer trimestre del año en curso. El sistema valida tu historial de forma inmediata al ingresar el número de placa en el portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Si cumples con todos los requisitos, la plataforma genera una línea de captura donde el costo de la tenencia aparece en ceros. El único pago pendiente corresponde al refrendo anual de 760 pesos, el cual puedes liquidar con tarjeta de crédito, débito o en efectivo en más de ocho mil puntos auxiliares autorizados.

Subsidio del 100% a la tenencia 2026 en CDMX.|X: @Finanzas_CDMX

Incumplimientos que anulan el beneficio del 100% de subsidio

El sistema retira el descuento de manera automática si detecta irregularidades en tu expediente vehicular al momento de consultar tu placa. Estas condiciones bloquean el subsidio incluso si intentas realizar el pago dentro del plazo establecido, pues la plataforma valida tu situación administrativa en tiempo real antes de emitir el formato.

Los incumplimientos que cancelan la Tenencia 100% gratis son:



Adeudos de tenencia de años anteriores sin liquidar

Infracciones de tránsito o multas fotocívicas pendientes de pago

Vehículos cuyo valor factura (con IVA y depreciación aplicada) supere los 638 mil pesos

Tarjeta de circulación sin chip vigente al momento de generar el formato

Quien presente cualquiera de estas situaciones debe regularizar su estatus vehicular antes de solicitar el beneficio fiscal del presente año. El gobierno capitalino procesa cada solicitud de forma individual y aplica los filtros de validación sin excepciones, por lo que resulta indispensable mantener tu unidad al corriente en todos los aspectos.