Lista de los 6 requisitos para obtener subsidio de la tenencia 2026 en CDMX

Con la finalidad de evitar el pago de tenencia, muchos de los conductores de la CDMX optan por emplacar sus vehículos en otros estados, es por ello que el gobierno capitalino lanzó un beneficio que implica el descuento del 100% a la tenencia vehicular para este 2026 y dio a conocer los requisitos.

Si bien se trata de una estrategia del gobierno de CDMX para que los impuestos de las personas que viven en CDMX se paguen en la ciudad, para este año los dueños de autos podrán sacar ventaja de este descuento.

¿Cómo aplicará el subsidio de la tenencia 2026?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó el programa denominado Beneficia a tu ciudad amplía el valor máximo de subsidio en la tenencia 2026, ahora será de 250 mil a 638 mil pesos, lo que implicará que aumente el padrón de coches registrados, pero para esto se deben considerar seis requisitos básicos:

Pagar el refrendo a tiempo

Vehículo menor a los 638 mil pesos con IVA

No tener adeudos de tenencia

Tarjeta de circulación vigente

Ser persona física o empresa sin fines de lucro

Las empresas comerciales no entran

Fecha límite para obtener subsidio de la tenencia 2026

Las personas que quieran beneficiarse deben considerar que la fecha límite para tener las placas en CDMX y el pago de refrendo es e 31 de marzo de 2026; luego de esta fecha se perderá toda posibilidad de no pagar este impuesto.

La autoridad informó para este 2025 en lo que respecta a la tenencia vehicular, 1 millón 265 mil personas obtuvieron el subsidio, con un ahorro conjunto de mil 672 millones de pesos. En total, 2.8 millones de contribuyentes se beneficiaron por estos conceptos, pero al ampliarlo este año se estima que más autos registren sus placas en CDMX.

