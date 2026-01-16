Significado de ‘chiriwillo’, palabra que podría llevarte a la cárcel en Coahuila

En las últimas horas la palabra ‘chiriwillo’ se ha comenzando a hacer tendencia en las diferentes plataformas de las redes sociales, esto gracias a que se diera a conocer que decirla de forma peyorativa puede llevar a la cárcel a las personas dentro del estado de Coahuila según con sus leyes.

Por ello, a continuación en adn Noticias te daremos a conocer todos los detalles sobre el significado real de esta palabra, los motivos por los cuáles se suele decir de manera local en el estado, así como las sanciones que podrían recibir aquellas personas que la utilicen de cierta forma.

¿Qué significa la palabra chiriwillo?

Antes que nada es importante mencionar que la palabra chiriwillo no se utiliza únicamente en Coahuila, sino que es un modo de expresión utilizado con frecuencia en el noreste mexicano a forma de discriminación .

Se señala que esta expresión suele decirse para referirse de forma ofensiva a las personas de otras partes de la República Mexicana por su color de piel, etnia, tipo de educación, vestimenta, aspecto físico y demás.

¿Por qué es motivo de cárcel decir la palabra chiriwillo?

La tendencia sobre los motivos de cárcel por decir la palabra chiriwillo surgieron a raíz de que la titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación de Coahuila , Patricia Yeverino, hiciera un llamado a la ciudadanía para evitar el uso de esta expresión.

Y es que dentro del Artículo 239 de Coahuila se señala que se puede sancionar con cárcel a quienes cometan actos de discriminación por motivos de edad, sexo o género, idioma, origen étnico, trabajo o profesión, posición económica, color de piel, discapacidad o estado de salud y demás.

Una Reforma al Código Penal de Coahuila prohíbe decir la palabra chirigüillo o chiriwillo a personas de otras entidades, como es el caso del sureste, al considerarla discriminatoria y acreedora de un año de cárcel y multas.

Multas y sanciones por discriminación en Coahuila este 2026

De acuerdo con las mismas leyes de Coahuila, cometer actos de discriminación puede representar las sigueintes sanciones:

De 3 meses a un año de prisión

Tiempo en cárcel conmutables por castigos de seis a un año de trabajo comunitario

