Anuncian calendario de Simulacros 2026: Fechas en las que sonará la alerta sísmica en tu celular y altavoces

A dos días de que se lleve a cabo el primer ejercicio de prevención, el Gobierno de México confirmó el calendario oficial de simulacros nacionales para 2026.

Durante la conferencia matutina de este lunes 16 de febrero, Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que este miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas se realizará un simulacro regional en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

La funcionaria explicó que el ejercicio forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la cultura de la prevención y adelantó que se trabaja en mejoras al sistema de alertamiento, especialmente en la telefonía celular y en la actualización del mensaje que reciben los usuarios.

— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) February 16, 2026

¿Cuándo son los simulacros de sismo en 2026?

De acuerdo con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, este año se llevarán a cabo tres simulacros:



Miércoles 18 de febrero de 2026: simulacro regional en Ciudad de México y Estado de México

simulacro regional en Ciudad de México y Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 11:00 horas: Primer Simulacro Nacional , en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)

a las 11:00 horas: , en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) Sábado 19 de septiembre de 2026 a las 11:00 horas: Segundo Simulacro Nacional, que por primera vez se realizará en sábado

El ejercicio del 6 de mayo coincidirá con las cuatro décadas de la creación del SINAPROC, mientras que el del 19 de septiembre busca evaluar la capacidad de respuesta en un contexto distinto al horario laboral habitual, recordando además los sismos de 1985 y 2017.

Mexicanos se preparan para el Segundo Simulacro Nacional 2025

¿A qué hora sonará la alerta sísmica?

La alerta sísmica se activará en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México) en los tres ejercicios programados para 2026.

El alertamiento se difundirá a través de:



14 mil 191 altavoces instalados en Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos y Colima

instalados en Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos y Colima Telefonía celular,

Laura Velázquez recordó que, en lo que va del año, se han registrado tres sismos y aseguró que el sistema de alerta ha funcionado correctamente.

Recomendaciones para el simulacro

Identifica previamente rutas de evacuación y puntos de reunión

Suspende actividades al escuchar la alerta

al escuchar la alerta Evita usar elevadores

Mantén la calma y sigue indicaciones de Protección Civil

Las autoridades reiteraron que participar en estos ejercicios permite medir tiempos de reacción y fortalecer protocolos ante una emergencia real. El llamado es a tomar con seriedad el simulacro, ya que la prevención puede marcar la diferencia.

