¡Prepárate! CDMX tendrá el Primer Simulacro de 2026; fecha, horario y qué hacer

México es una zona de alta sismicidad por ello los temblores son frecuentes y para que la población siempre este preparada ante un sismo, el gobierno de la CDMX anunció que habrá un Simulacro para fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias y en adn Noticias te contamos toda la información.

CDMX anuncia Primer Simulacro de 2026

El Primer Simulacro de 2026 se realizará el próximo miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas y será exclusivamente en la CDMX como parte de la estrategia local de protección civil.

Además, las autoridades informaron que se tienen previstos otros dos simulacros a lo largo del año. Así se llevarán a cabo tres ejercicios anuales para reforzar la prevención y organización social ante posibles contingencias.

¿Qué hacer en un simulacro de sismo?

Como medida de prevención ante un sismo, Protección Civil recomienda a la población elaborar un plan familiar para saber qué hacer. Es importante que verifiques tu casa periódicamente y prepares una maleta de vida.

Durante un simulacro debes actuar como si fuera un sismo real. Al sonar la alerta mantén la calma y evacúa el inmueble en caso de que sea posible. Si puedes apaga interruptores de luz y cierra las llaves de paso de agua y gas.

No grites o empujes puedes alterar o lastimar a otras personas que están evacuando. Mientras ocurre el sismo debes alejarte de ventanas, muebles, plantas y objetos pesados que puedan caer. No uses las escaleras o elevadores.

Después del sismo mantén la calma y atiende las indicaciones de brigadistas, cuerpos de rescate y autoridades. Utiliza tu celular solo para emergencias.

Mexicanos se preparan para el Segundo Simulacro Nacional 2025

