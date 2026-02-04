Edomex se suma al Primer Simulacro de 2026; fecha y hora

Para fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, el gobierno de Edomex indicó que también participará en el Primer Simulacro de 2026 y aquí te compartimos todos los detalles.

Fecha y hora del Simulacro de Sismo en Edomex

El Simulacro de Sismo se llevará a cabo el martes 18 de febrero a las 11:00 horas en los municipios mexiquenses que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Se activará la Alerta Sísmica a través de los altavoces del C5 y equipos de difusión instalados en edificios públicos, escuelas, hospitales y centros de trabajo.

El Simulacro se desarrollará bajo un escenario hipotético de sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

La seguridad empieza en casa y se fortalece en comunidad. 🏠👨‍👩‍👧‍👦

Prepárate para el Primer Simulacro por Sismo 2026: arma tu Mochila de Emergencia, identifica zonas seguras y participa de manera informada.

📅 18 de febrero | ⏰ 11:00 horas

📅 18 de febrero | ⏰ 11:00 horas

¿Por qué es importante realizar simulacros?

De acuerdo con el Edomex realizar simulacros es importante para evaluar la capacidad operativa de las instituciones estatales y municipales ante una emergencia sísmica.

También para comprobar la actuación de los cuerpos de protección civil , bomberos, policía y servicios médicos.

Además, es fundamental para revisar protocolos de alertamiento y fomentar la autoprotección y la elaboración de planes familiares y laborales.

Por ello, se hizo un llamado a empresas, escuelas, comercios y organizaciones sociales para que se sumen a este ejercicio de manera responsable debido a que México es una zona de alta sismicidad y siempre hay probabilidades de que ocurra un movimiento telúrico.

