inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Marcha de trabajadores del Metro y bloqueos paralizan calles de CDMX hoy

Edomex se suma al Primer Simulacro de 2026; fecha y hora

En el Edomex se activarán los altavoces para realizar el Primer Simulacro por Sismo, conoce todos los detalles.

Edomex se suma al Primer Simulacro de Sismo 2026
Simulacro de Sismo en Edomex|X: @PJEdomex
Notas,
México

Escrito por:  Itandehui Cervantes

Para fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, el gobierno de Edomex indicó que también participará en el Primer Simulacro de 2026 y aquí te compartimos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fecha y hora del Simulacro de Sismo en Edomex

El Simulacro de Sismo se llevará a cabo el martes 18 de febrero a las 11:00 horas en los municipios mexiquenses que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Se activará la Alerta Sísmica a través de los altavoces del C5 y equipos de difusión instalados en edificios públicos, escuelas, hospitales y centros de trabajo.

El Simulacro se desarrollará bajo un escenario hipotético de sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

¿Por qué es importante realizar simulacros?

De acuerdo con el Edomex realizar simulacros es importante para evaluar la capacidad operativa de las instituciones estatales y municipales ante una emergencia sísmica.

También para comprobar la actuación de los cuerpos de protección civil , bomberos, policía y servicios médicos.

Además, es fundamental para revisar protocolos de alertamiento y fomentar la autoprotección y la elaboración de planes familiares y laborales.

Por ello, se hizo un llamado a empresas, escuelas, comercios y organizaciones sociales para que se sumen a este ejercicio de manera responsable debido a que México es una zona de alta sismicidad y siempre hay probabilidades de que ocurra un movimiento telúrico.

19-S: Así se vivió el Simulacro Nacional en el Zócalo de la CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Edomex

LO MÁS VISTO