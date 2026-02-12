Cambió tu crédito Infonavit; así es el programa Solución Integral con el que podrás “pagar menos”

Desde este 2026 el programa Solución Integral se implementó como una estrategia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), esto con la finalidad de hacer más “manejables” o incluso liquidar el crédito hipotecario “impagable” de cada ciudadano en toda la República Mexicana.

Según con lo señalado en el portal del Infonavit, a través de este esquema el mismo instituto puede ajustar las condiciones de financiamientos iniciales de los créditos con opciones de reestructuración, reducción de intereses y demás, esto siempre y cuando se cumplan con los requisitos.

¿Qué es y cómo funciona el programa Solución Integral del Infonavit?

Si bien es cierto que el programa Solución Integral no funge como un nuevo crédito ante el Infonavit, este se puede otorgar con la finalidad de que los acreditados puedan continuar pagando su deuda sin que la misma crezca hasta ser “impagable”.

Es por ello que el programa ofrece a las y los mexicanos con crédito hipotecario ante el Infonavit, las siguientes opciones en sus contratos:

Reducción del saldo total o liquidación en casos especiales aprobados por el mismo Infonavit

Tasa de interés más baja a la original y mensualidades fija sin aumentos anuales

Aportaciones patronales directamente al capital

¿Quiénes pueden acceder al nuevo programa para liquidar un crédito Infonavit?

A pesar de las facilidades que se brindaron con este programa del Infonavit, la realidad es que éste únicamente está dirigido para aquellos con contrato firmado antes de mayo de 2021, pues se considera que los contratos estaban ligados a salarios mínimos que volvieron difíciles de pagar los préstamos hipotecarios.

Por otro lado, se destacó que no aplica para créditos recientes, esquemas mixtos, o en aquellos casos en donde la subcuenta de vivienda funge como garantía.

Suman más de 4.8 beneficiarios con cambios en el Infonavit

Vale la pena mencionar que hasta el momento, el Infonavit ha dado a conocer que se han logrado reestructurar un total de 4 millones 856 mil 052 créditos impagables, lo cual beneficia directamente a la economía de las y las familias.

