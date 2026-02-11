¿Te arruinará San Valentín? Habrá megacorte CFE el 13 y 14 de febrero; lista de colonias afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza megacorte de luz programado con el objetivo de llevar a cabo labores de reparación y mantenimiento. En la segunda semana de febrero, la dependencia cortará el suministro de energía eléctrica en más de 10 colonias de México. Te contamos los detalles.

Mega corte de luz en Yucatán

A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad anunció nuevos cortes de luz para esta segunda semana del mes de febrero. En el sur del país, la CFE realizará una suspensión temporal del servicio eléctrico programada para el viernes 13 de febrero.

Este megacorte de luz dejará a cientos de familias sin luz hasta por cinco horas, en un horario de entre las 9:30 am a las 2:30 de la tarde. Las colonias afectadas son las que enlistamos a continuación:

Tecoh

Acanceh

Comisarías cercanas a ambos municipios

Megacorte de luz en Querétaro

Por otra parte, en Querétaro se quedarán sin luz en pleno Día de San Valentín . Aunque anteriormente el corte estaba planeado para el 8 de febrero, las labores de mantenimiento se aplazaron para el sábado 14 de febrero. El corte durará hasta 5 horas:

Inicio: Sábado 14 de febrero a las 23:00 horas

Fin: Domingo 15 de febrero a las 4:00 de la madrugada

Si tenías planes románticos para la noche del 14 de febrero, te recomendamos que te prevengas con una buena dotación de velas.

Las colonias que se quedan sin luz en Querétaro con las siguientes:

Ampliación Los Cues

El Colorado

El Rosario

FINSA (Parque Industrial)

Garambullo

La Loma

La Piedad

Miranda

Parque Bernardo Quintana

San Antonio La Galera

Recomendaciones en caso de corte de luz de la CFE

Carga tu celular y lámparas recargables

Desconecta aparatos eléctricos al menos 20 minutos antes del corte

al menos 20 minutos antes del corte Conéctalos 20 minutos después de que se haya restablecido el servicio

Mantén el refrigerador cerrado para preservar la temperatura de tus alimentos

¿Cómo puedo reclamar daños por cortes de luz?

Ve a tu centro de atención a clientes más cercano y llena un formato en el que debes registrar los datos de tu servicio y la causa o falla que generó el daño de tus aparatos , por ejemplo una baja o subida de luz o apagón.

, por ejemplo una baja o subida de luz o apagón. En la solicitud indica día y hora en que sucedió la falla y entrega el formato.

Una vez que hayas presentado tu reclamación, los técnicos de la CFE visitarán tu domicilio para verificar la falla reportada.

Después de que los técnicos de la CFE revisen tus aparatos entregarán un dictamen técnico en el que van a indicar si procede o no el pago de aparatos dañados.

