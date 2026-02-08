Alerta por corte de agua: CDMX y otros estados pasarán hasta 3 días sin servicio; lista de colonias afectadas

Este domingo 8 de febrero se registrarán cortes de agua en la Ciudad de México (CDMX), que afectarán a miles de capitalinos. Este servicio que es indispensable para realizar las labores diarias será suspendido durante 72 horas. Te contamos cuáles son las más de 20 colonias afectadas por la falta de agua durante la segunda semana de febrero.

¿Dónde y cuándo habrá cortes de agua en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer un comunicado, a través de sus redes sociales, en el que informó a los capitalinos que viven en la alcaldía Venustiano Carranza, que su personal técnico deberá de llevar a cabo labores de reparación y mantenimiento a la bomba del pozo Cobre y Cananea por lo que sale de operación.

Debido a los trabajos de mantenimiento, se prevé una disminución en el suministro de agua potable que afectará a 5 colonias de la demarcación. Las colonias que se quedaron sin agua en la CDMX este 8 de febrero, a partir de las 12:00 horas, son:

Nicolás Bravo

Popular Rastro

Valle Gómez

Emilio Carranza

Morelos

La dependencia del gobierno de la capital informó que el suministro de agua potable será restablecido hasta el próximo miércoles 11 de febrero de 2026. Asimismo, recomienda a los capitalinos afectados que soliciten pupas de agu, en caso de ser necesario, a través de la Línea H20 en el *426.

Colonias afectadas por corte de agua en Acapulco

Además de la CDMX, se realizaron otros cortes de agua en México. Al menos 16 colonias resultaron afectadas por un corte de agua de 72 horas en Acapulco, Guerrero, a partir de este 8 de febrero. La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAMAPA) informó que se están realizando trabajos de interconexión de tuberías, luego del daño que provocó el sismo de 6.5 grados en enero pasado. Las colonias que se quedan sin agua en Acapulco son:

Mozimba

Palomares

Potrerillo

La Mira

Hogar Moderno

Juan R. Escudero

Antorcha Revolucionaria

Silvestre Castro

Barrios Históricos

Progreso

Hornos Insurgentes

El Roble

Marroquín

Infonavit Cuauhtémoc

Lomas de Magallanes

Infonavit Farallón

Colonias afectadas por corte de agua en Hidalgo

En el estado de Hidalgo, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) dio a conocer que realizará una interrupción programada en el suministro de agua potable en algunas zonas de Pachuca, debido a labores de modernización de infraestructura. Las dos colonias afectadas por el corte de agua en Hidalgo son:

Constitución

Santa Julia

La dependencia estatal informó que el corte de agua en Pachuca comenzará a partir de las 6:00 horas del lunes 9 de febrero y el suministro se restablecerá en un lapso de 24 horas.

