¡Atención, capitalinos! Habrá mega corte de agua en alcaldías de la CDMX; lista de colonias afectadas el 27, 29 y 31 de enero

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) anunció mega corte de agua en tres alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), debido a que se llevarán a cabo diversos trabajos de mantenimiento y reparación.

No obstante, estas labores que buscan optimizar el servicio de agua potable causarán molestias a algunos capitalinos que no contarán con el servicio por algunas horas. Te contamos los detalles.

¿Por qué hay cortes de agua en la CDMX?

De acuerdo con lo informado por la SEGIAGUA, durante el mes de enero, se realizarán algunas labores de reparación y mantenimiento urgentes; por ejemplo, algunas colonias de la alcaldía Iztapalapa se quedarán sin agua porque los trabajadores de la dependencia de la CDMX estarán sustituyendo cables en el transformador del Pozo Unidad Modelo I.

Asimismo, se realizarán reparaciones de fallas mecánicas inesperadas que han afectado las bombas de los pozos.

¿Cuáles son las alcaldías afectadas por el corte de agua en la CDMX?

Cortes de agua en Iztacalco

La alcaldía Iztacalco sufrirá corte de agua , debido a una falla en el Pozo Viga 4. Se espera que el servicio de agua potable se restablezca el jueves 29 de enero, a las 18:00 horas. Las colonias afectadas son:

Militar Marte

Campamento 2 de Octubre

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @IztacalcoAl:



👷‍♀️El Pozo Viga 4 detiene su operación derivado de una falla mecánica en la bomba de la misma instalación.



🛠️ Se prevé una disminución en el suministro de agua potable en las colonias Militar…

Cortes de agua en Iztapalapa

En la alcaldía Iztapalapa se están realizando reparaciones en el Pozo Unidad Modelo I, por lo que se espera que el suministro de agua potable se restablezca el martes 27 de enero, aunque no hay hora específica. Las colonias afectadas son:

Unidad Modelo

Cacama

Cortes de agua en Azcapotzalco

En la alcaldía Azcapotzalco, los trabajos de mantenimiento también provocaron cortes en el servicio de agua que se espera terminen el martes 27 de enero, a las 18:00 horas. No obstante, la presión del agua en las casas de las colonias afectadas se restablecerá hasta el sábado 31 de enero. La colonia afectada es:

San Álvaro

¿Cómo solicitar una pipa si no tengo agua en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua avisó a los vecinos de las colonias en las alcaldías afectadas que pueden solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

