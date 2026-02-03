Marina lanza vacantes para médicos y enfermeros; requisitos y cómo aplicar

Si estás buscando una nueva oportunidad de trabajo y tienes vocación de servicio, disciplina y amor por tu país, la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa lanzó varias vacantes en diferentes áreas, conoce cómo puedes aplicar y qué requisitos necesitas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Requisitos para las vacantes en la SEMAR

De acuerdo con la información de la publicación, hay vacantes en enfermería, médico cirujano, educación física, ingeniero mecánico naval y en electrónica, técnico en trabajo social y técnicos acuícolas, electricista, carpintero, soldador, albañil y tornero.

Para aplicar es necesario contar con los siguientes requisitos :

Ser de nacionalidad mexicana

Edad entre 18 y 30 años con bachillerato terminado y hasta 35 años con licenciatura terminada

Estatura mínima para hombres de 1.63 y mujeres 1.55

IMC entre 18.5 y 24.9

No contar con antecedentes penales

No ser desertores de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna otra Fuerza Armada

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Para aplicar a las vacantes es necesario acudir a las oficinas de reclutamiento de la Cuarta Región Naval ubicada en Avenida Emilio Barragán 1517, Gabriel Leyva 82040 en Mazatlán, Sinaloa con la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

Currículum vitae

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia válida de trámite de liberación

Credencial de elector o recibo de trámite de reposición

Comprobante de domicilio

Carta de antecedentes no penales

Registro Federal de Contribuyentes (RF)

Dos fotografías a color tamaño infantil recientes

Fotografías a color de cuerpo completo de frente y perfil recientes

Contar con firma Fiel vigente

¿Quieres formar parte de las filas de la #ArmadaDeMéxico?

La Cuarta Región Naval en Mazatlán, #Sinaloa abre vacantes para diferentes servicios. Si tienes vocación de servicio, disciplina y amor por tu país, esta es tu oportunidad.#ÚneteALaSEMAR pic.twitter.com/XGZpxHvqXX — SEMAR México (@SEMAR_mx) February 2, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.