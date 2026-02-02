inklusion.png Sitio accesible
Hay chamba en Alemania, postúlate a las vacantes de febrero para trabajar en el extranjero

Si eres egresada o egresado de la carrera de enfermería esta es tu oportunidad laborar en Alemania y desarrollarte profesionalmente.

México

Escrito por:  Adriana Pacheco

Si eres egresada o egresado de enfermería y ya cuentas con tu título, puedes seguir desarrollándote profesionalmente en el extranjero, en este caso Alemania, en donde no solo mejorarás tus capacidades a través de las vacantes, sino también podrás abrirte camino en el mundo laboral.

A través del Sistema Nacional de Empleo se publicó una oferta de trabajo en Alemania dirigida a las personas tituladas en enfermería con el objetivo de promover el intercambio laboral entre ambas naciones.

¿Cómo postularse a la vacante en el extranjero?

Los interesados deben registrarse antes del 18 de febrero en la oficina del Sistema Nacional de Empleo (SNE) más cercana a su domicilio y participar en la jornada de vinculación que se realizará del 23 al 27 de febrero.

¿Cuáles son los requisitos?

  • Experiencia laboral mínima de 3 años
  • Título y cédula profesional

En caso de ser seleccionada o seleccionado el curso presencial de idioma alemán será en la Ciudad de México (CDXM). Puedes llamar al 079 o acudir a la oficina del SNE más cercana para solicitar más información.

