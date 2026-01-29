inklusion.png Sitio accesible
Hora exacta del mega apagón CFE en 2 entidades el 30 de enero; hay más de 40 municipios afectados

La dependencia informó que suspenderá provisionalmente el servicio de luz eléctrica en varios municipios del país.

mega apagón CFE.jpg
Anuncian mega apagón CFE en dos entidades de la República mexicana. |Getty Images
Notas,
México

Escrito por:  Tania Itzel Vargas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que realizará un mega apagón en varios municipios de dos entidades de la República mexicana para realizar trabajos de reparación y mantenimiento.

El corte del servicio eléctrico será provisional, pero durará al menos cinco horas, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, sobre todo, con los aparatos eléctricos y los alimentos que requieren refrigeración. Te contamos los detalles.

Se reporta explosión en subestación de CFE en Tabasco

CFE confirma mega apagón en Guerrero; municipios afectados

De acuerdo con un comunicado, la CFE realizará un corte masivo en 41 municipios de Guerrero con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de energía en esta región y, para cuidar la integridad de los trabajadores y usuarios. El apagón será de las 4:00 a las 9:00 horas. Los municipios afectados en Guerrero son:

  1. Copala
  2. Cuautepec
  3. Jalapa
  4. Ometepec
  5. Tlacochistlahuaca
  6. Las Vigas
  7. Llano de la Barra
  8. Huehuetán
  9. El Tamarindo
  10. La Libertad
  11. El Cuije
  12. El Pitahayo
  13. Cuajinicuilapa
  14. Maldonado
  15. San Nicolás
  16. Punta Maldonado
  17. Santiago Tapextla
  18. Llano Grande
  19. Tierra Blanca
  20. Piedra Ancha
  21. Zacoalpan
  22. Pueblo Tierra Colorada
  23. Guadalupe Victoria
  24. Arroyo Parotas
  25. Plan Juste
  26. Atrixco
  27. San Francisco
  28. Las Peñas
  29. El Salto
  30. El Pabellón
  31. San José La Palma
  32. Cuatro Bancos
  33. Máquina de Nexpa
  34. El Tejoruco
  35. Playa Larga
  36. Las Ánimas
  37. Boca del Río
  38. San José Las Flores
  39. Estero Verde
  40. Barranca Prieta 
  41. Arroyo de Limón

Municipios que se quedan sin luz en Sinaloa este 30 de enero

De igual manera la CFE advirtió que llevará a cabo un mega apagón en el estado de Sinaloa este viernes 30 de enero, con el fin de realizar labores de mejora de infraestructura en tres colonias de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

En este caso, la interrupción del servicio de luz eléctrica será de tres horas, de las 10:00 a las 13:00 horas. Las colonias afectadas son las siguientes:

  1. Tabachines 1
  2. Fovissste 4
  3. Jiquilpan 2
CFE Sinaloa.png
Apagón masivo CFE Sinaloa

Recomendaciones para proteger aparatos en un apagón de la CFE

Los aparatos eléctricos puede resultar afectados por la variación de voltaje durante un corte de luz programado de la CFE , por esta razón, la dependencia recomienda tomar las siguientes precauciones:

  • Desconectar aparatos eléctricos minutos antes de la hora programada del corte de luz
  • Espera al menos 10 minutos antes del restablecimiento del servicio de luz para volver a encenderlos.

