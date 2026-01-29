Hora exacta del mega apagón CFE en 2 entidades el 30 de enero; hay más de 40 municipios afectados

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que realizará un mega apagón en varios municipios de dos entidades de la República mexicana para realizar trabajos de reparación y mantenimiento.

El corte del servicio eléctrico será provisional, pero durará al menos cinco horas, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, sobre todo, con los aparatos eléctricos y los alimentos que requieren refrigeración. Te contamos los detalles.

Se reporta explosión en subestación de CFE en Tabasco

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CFE confirma mega apagón en Guerrero; municipios afectados

De acuerdo con un comunicado, la CFE realizará un corte masivo en 41 municipios de Guerrero con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de energía en esta región y, para cuidar la integridad de los trabajadores y usuarios. El apagón será de las 4:00 a las 9:00 horas. Los municipios afectados en Guerrero son:

Copala Cuautepec Jalapa Ometepec Tlacochistlahuaca Las Vigas Llano de la Barra Huehuetán El Tamarindo La Libertad El Cuije El Pitahayo Cuajinicuilapa Maldonado San Nicolás Punta Maldonado Santiago Tapextla Llano Grande Tierra Blanca Piedra Ancha Zacoalpan Pueblo Tierra Colorada Guadalupe Victoria Arroyo Parotas Plan Juste Atrixco San Francisco Las Peñas El Salto El Pabellón San José La Palma Cuatro Bancos Máquina de Nexpa El Tejoruco Playa Larga Las Ánimas Boca del Río San José Las Flores Estero Verde Barranca Prieta Arroyo de Limón

Municipios que se quedan sin luz en Sinaloa este 30 de enero

De igual manera la CFE advirtió que llevará a cabo un mega apagón en el estado de Sinaloa este viernes 30 de enero, con el fin de realizar labores de mejora de infraestructura en tres colonias de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

En este caso, la interrupción del servicio de luz eléctrica será de tres horas, de las 10:00 a las 13:00 horas. Las colonias afectadas son las siguientes:



Tabachines 1 Fovissste 4 Jiquilpan 2

Apagón masivo CFE Sinaloa

Recomendaciones para proteger aparatos en un apagón de la CFE

Los aparatos eléctricos puede resultar afectados por la variación de voltaje durante un corte de luz programado de la CFE , por esta razón, la dependencia recomienda tomar las siguientes precauciones:

Desconectar aparatos eléctricos minutos antes de la hora programada del corte de luz

minutos antes de la hora programada del Espera al menos 10 minutos antes del restablecimiento del servicio de luz para volver a encenderlos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

