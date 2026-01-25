¿Te afecta? CFE deja sin luz por horas estas calles de la CDMX el lunes 26 de enero

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que realizará trabajos de mantenimiento en algunas calles de la Ciudad de México (CDMX), por lo que habrá necesidad de realizar un corte del servicio de luz por algunas horas.

El aviso se da con anticipación, a fin de que los usuarios puedan tomar sus precauciones. Te contamos los detalles del corte de CFE este lunes 26 de enero.

CFE anuncia corte de luz en calles de la alcaldía Benito Juárez

La CFE está realizando continuamente trabajos de mantenimiento y modernización, con el objetivo de que los usuarios cuenten con un servicio de calidad. Por esta razón, este lunes 26 de enero, se suspenderá el servicio eléctrico en calles de la colonia Portales, de la alcaldía Benito Juárez, de la CDMX. Las calles afectadas con las siguientes:

Calle Antillas, de la colonia Portales Norte, alcadía Benito Juárez.

Y es que, según lo informado por las cuadrillas de la CFE, los trabajos se van a realizar en el tramo entre Victor Hugo y Eje 7 Sur Municipio Libre.

¿Cuándo y cuántas horas durará el corte de luz en calles de la CDMX?

La CFE recomienda a los vecinos que viven en esta zona que tomen las precauciones necesarias, pues el corte de luz tendrá una duración de hasta 6 horas.

De las 10:00 am a las 4:00 pm.

Por esta razón, es importante tomar algunas precauciones, sobre todo, para cuidar de los aparatos eléctricos como son el refrigerador, la televisión y la computadora. Sigue estas recomendaciones en caso de corte de luz:

Desconectar aparatos eléctricos minutos antes de la hora programada del corte de luz

minutos antes de la hora programada del corte de luz Espera al menos 10 minutos antes del restablecimiento del servicio de luz para volver a encenderlos.

¿Cómo reportó que se fue la luz a la CFE?

Si quieres reportar que se fue la luz en tu colonia o alguna eventualidad después de que termine el corte de luz en la colonia Portales Norte, los medios oficiales más rápidos para comunicarte con la CFE son:

Llamar al 071 (disponible 24/7)

Usar la aplicación CFE Contigo

Usar el portal web cfe.mx

Contactar por X a @CFE_Contigo o @CFEmx

