CFE confirma apagón masivo este jueves; hora de la suspensión y colonias afectadas en México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que suspenderá de manera temporal el servicio eléctrico este jueves 29 de enero de 2026, afectando a diversas colonias como parte de trabajos programados de mantenimiento y mejora en la infraestructura de distribución, con el objetivo de fortalecer la red y garantizar un servicio más estable, ¿dónde habrá apagón masivo?

Las labores no pueden realizarse con las líneas energizadas, por lo que es indispensable desenergizar las zonas afectadas. Checa los detalles.

Corte de luz masivo CFE: Nuevo León y Jalisco sin energía

De acuerdo con el aviso oficial, el corte de energía comenzará a las 10:00 horas y se extenderá hasta las 18:00 horas, por lo que se estima que varias familias y comercios permanecerán sin suministro eléctrico durante aproximadamente 8 horas.

Colonias y zonas afectadas

La interrupción del servicio impactará principalmente a zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, entre las cuales destacan:



Arcos Guadalupe

Plaza Guadalupe

Fraccionamiento Vivante

Mientras que en Nuevo León, la colonia afectada será la de Camino Real, en el municipio de Santiago y se estará aplicando desde las 09:00 hasta las 15:30 horas.

Recomendaciones por apagón masivo CFE

Autoridades aconsejan desconectar aparatos electrónicos sensibles para evitar daños por fluctuaciones al reiniciar el suministro, cargar dispositivos móviles con anticipación y reorganizar actividades dependientes de la electricidad. Para reportes o dudas, contactar al 071 o usar la app CFE Contigo.

¿Cuánto tiempo tengo para pagar el recibo de luz de CFE?

La CFE suele suspender el servicio eléctrico aproximadamente 15 días después del vencimiento del recibo. Una vez realizada esta acción, el servicio se restablece tras el pago del adeudo total y un cargo por reconexión.

