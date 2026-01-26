CFE va a cortar la luz por cinco horas en varias comunidades de Sonora

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) se encuentra continuamente realizando labores de mantenimiento y reparación para brindar un servicio de calidad a sus clientes, por tal motivo, agenda cortes de luz programados.

Este miércoles 28 de enero, habrá un corte de luz programado en un municipio del estado de Sonora, pues se quedarán sin luz por cinco horas, mientras las cuadrillas de la CFE realizan trabajos de mantenimiento. Te contamos los detalles.

CFE anuncia corte de luz programado en el municipio de Ures, Sonora

De acuerdo con un comunicado de la CFE estatal, habrá una suspensión temporal del servicio eléctrico, el próximo miércoles 28 de enero, en el municipio de Ures, del estado de Sonora. Las comunidades afectadas son las siguientes:

Santiago de Ures

Rayón

Opodepe

Merisechic

Del Norte (en la cabecera municipal)

Continuamos supervisando las condiciones meteorológicas derivadas de la tormenta invernal “Fern”. Al momento no se registran usuarios sin suministro de energía eléctrica, ni infraestructura afectada a causa de este fenómeno.



Como lo hemos hecho, y en cumplimiento a lo… pic.twitter.com/MOghPU0NO9 — CFEmx (@CFEmx) January 27, 2026

¿Cuándo y cuántas horas durará el corte de luz en el municipio de Ures?

La CFE programa los cortes de luz para evitar los riesgos para los trabajadores mientras realizan las labores de reparación para mejorar la calidad y continuidad del servicio.

En esta ocasión, el corte de luz durará 5 horas, a partir de las 6:00 hasta las 11:00 horas. Es importante que tomes en cuenta esto, pues durante estas horas de la mañana no podrás usar aparatos eléctricos como el refrigerador, el WiFi o tu computadora.

¿Cómo cuidar los aparatos en un corte de luz CFE?

Los aparatos eléctricos sí corren peligro cuando se realizan cortes de luz, pues el cambio de voltaje a la hora de la reconexión puede ocasionar que se dañen. Por esta razón, la CFE hace algunas recomendaciones en caso de un corte de luz programado.



Desconectar aparatos eléctricos minutos antes de la hora programada del corte de luz

minutos antes de la hora programada del corte de luz Espera al menos 10 minutos antes del restablecimiento del servicio de luz para volver a encenderlos.



¿Cómo puedo reportar que no hay luz a CFE?

Si una vez que hayan terminado los trabajos de reparación en el municipio de Ures aún tienes problemas con tu servicio de luz, puedes hacer tu reporte a la CFE de las siguientes formas:

Llamar al 071 (disponible 24/7)

(disponible 24/7) Usar la aplicación CFE Contigo

Usar el portal web cfe.mx

Contactar por X a @CFE_Contigo o @CFEmx

