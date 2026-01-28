Últimos días y aumentan las multas de tránsito en este estado de México

La Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial (DGTSV) de Veracruz confirma que el costo de las multas aumentará a partir del 1 de febrero de 2026. Durante este mes de enero, los automovilistas tienen la última oportunidad de renovar su licencia bajo el tabulador anterior.

El ajuste responde al incremento nacional de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que pasará de 113.14 a 117.31 pesos diarios. Esta modificación impactará directamente en todas las infracciones vehiculares estipuladas en el reglamento estatal.

¿De cuánto es la multa por manejar sin licencia en Veracruz desde febrero 2026?

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) establece que conducir sin licencia vigente es una falta grave que se sanciona con un monto de 16 a 30 UMAs. Con el nuevo valor, los conductores en Veracruz enfrentarán pagos que oscilan entre 1,876 y 3,519 pesos, dependiendo de los agravantes detectados por la autoridad.

Multas más caras en Veracruz: Nuevos costos y agravantes

El monto final de la sanción por conducir sin licencia en el estado de Veracruz puede variar significativamente según las circunstancias de la detención y el perfil de los conductores involucrados:

Multa base: El costo mínimo de la infracción para vehículos particulares asciende a 1,876.96 pesos .

El costo mínimo de la infracción para vehículos particulares asciende a . Monto máximo: La sanción alcanza los 3,519.30 pesos si se dictamina el grado máximo de la falta.

La sanción alcanza los si se dictamina el grado máximo de la falta. Costo anterior: Hasta finales de enero, los automovilistas pagaban entre 1,810 y 3,394 pesos.

La reincidencia, fugarse o conducir en estado de ebriedad activan agravantes que incrementan el costo total de la multa.

Para los choferes de transporte público de pasajeros, el tabulador de la DGTSV es todavía más riguroso. Quienes no porten la licencia tipo A vigente enfrentarán multas de entre 3,636 y 4,692 pesos, al ser considerada una infracción de 31 a 40 UMAs.

¿Cómo evitar el aumento en las infracciones vehiculares en Veracruz?

El Gobierno del Estado de Veracruz incentiva a la población a acudir a los módulos de licencias e incluso ofrece jornadas itinerantes para facilitar el trámite de renovación antes de que finalice el mes de enero. Al regularizar el documento antes del 1 de febrero, los propietarios de vehículos aseguran tener su licencia de conducir en regla ante los operativos de vigilancia vial.

Los conductores deben considerar que el ajuste de la UMA afecta todas las operaciones del tabulador, incluyendo:

Licencia vencida: Portar un documento sin vigencia genera la misma sanción que no tenerlo.

Portar un documento sin vigencia genera la misma sanción que no tenerlo. Transporte público: La vigilancia se intensificará para garantizar que el servicio de pasajeros cumpla con la licencia tipo A.

La vigilancia se intensificará para garantizar que el servicio de pasajeros cumpla con la licencia tipo A. Operativos estatales: La Dirección de Tránsito mantendrá puntos de revisión permanentes para verificar la documentación tras el cambio de precios.

La actualización del costo es un procedimiento administrativo anual de carácter obligatorio a nivel nacional.