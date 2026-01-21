Nuevo costo de la multa por conducir sin licencia y fecha exacta en la que aplica en Hidalgo

Si eres de las personas que maneja sin contar con su licencia de conducir vigente te tenemos muy malas noticias, pues a partir de este 2026 la multa por no contar con este documento emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, podría llegar a pasar la barrera de los 9 mil 300 pesos según el caso del infractor.

Y es que con la actualización del valor de la UMA en México, la cual ahora pasó a ser de 117.31 pesos, la multa por no contar con este documento en el estado de Hidalgo rondará entre los mil 173.1 y los 9 mil 384.8 pesos.

¿A partir de cuándo empieza a aplicar la nueva multa por conducir sin licencia en Hidalgo?

Es importante mencionar que este nuevo costo de la multa por no contar con licencia de conducir en Hidalgo entrará en vigor hasta el próximo domingo 1 de febrero de este 2026, fecha en la cual también se aplica la actualización del valor de la UMA a nivel nacional.

Las sanciones y multas están estipuladas de conformidad con la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo, la cual cataloga como una de las faltas más graves el no contar con la licencia de manejo.

Precio de la licencia de conducir en Hidalgo

En caso de que estés buscando tramitar tu licencia de conducir en el estado de Hidalgo para evitar el cobro de esta multa, es importante señalar que el costo del documento varía según la temporalidad y tipo. Con esto señalado, los precios son los siguientes:

Tipo A con vigencia de 2 años: 735 pesos hasta enero de 2026

Tipo A con vigencia de 4 años: mil 374 pesos hasta enero de 2026

Tipo B con vigencia de 2 años: 588 pesos

Tipo B con vigencia de 4 años: mil 154 pesos

Otras multas que suben de precio en Hidalgo este 2026

Vale la pena mencionar que más allá del incremento en el costo de la multa por no contar con licencia de manejo en Hidalgo, otras sanciones que modificarán sus montos a partir del 1 de febrero de este 2026 son las siguientes:

Circular sin verificación

No respetar los semáforos

No portar el cinturón de seguridad al conducir

Conducir utilizando el celular

Conducir bajo los efectos de sustancias nocivas

