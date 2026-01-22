CDMX, la ciudad con más tráfico del mundo, automovilistas pasan 148 horas en embotellamientos
De acuerdo con el Índice de Tráfico de TomTom, la CDMX es la urbe con más congestión vehicular en todo el mundo.
Según los daros, la velocidad media de circulación de los vehículos en la CDMX es de 17.4 kilómetros por hora y en promedio avanzan 4.4 kilómetros en 15 minutos.
A grandes rasgos, los habitantes de la CDMX pierden 184 horas en el tráfico cada año, es decir alrededor de 7.6 días.
La CDMX supera a ciudades como Bengaluru, India, que registró 74.4% de congestión; Dublín, Irlanda, 72.9%; Lodz, Polonia, 72.8%; Pune, India, 71.1%; Lublin, Polonia, 70.4%; Bogotá, Colombia, 69.6%; Arequipa, Perú, 69.5%; Lima, Perú, 69.3%, y Bangkok, Tailandia, 67.9%.