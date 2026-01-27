Ni México ni Argentina: Este es el país de América Latina con más días festivos en 2026

Los calendarios laborales de la región revelan diferencias notables entre naciones. Algunos países superan las 15 fechas de descanso oficial, mientras otros apenas alcanzan la mitad. El país de América Latina que encabeza la lista de días festivos 2026 sorprende por su enfoque en celebraciones religiosas y conmemoraciones históricas.

El país de América Latina con más días festivos en 2026

Colombia consolida su posición como el país de América Latina con más días festivos durante 2026 . La legislación colombiana establece 18 fechas no laborables que combinan celebraciones religiosas, conmemoraciones históricas y festividades civiles.

Esta cifra supera por un día completo a Chile, que ocupa el segundo lugar con 17 jornadas de descanso, y aventaja por dos días a Argentina y Perú.

Ranking completo de países latinoamericanos por cantidad de días festivos

Los colombianos disfrutarán de varios días festivos a lo largo del año, como el Día de la Independencia y la Navidad, lo que les da un considerable número de feriados. Este récord en América Latina resalta la importancia de las celebraciones para los colombianos. Este es el ranking revelado por el portal Bloomberg:



Colombia: 18

Chile: 17

Argentina: 16

Perú: 16

Uruguay: 14

Ecuador: 12

Costa Rica: 12

Panamá: 12

Paraguay: 12

República Dominicana: 12

Bolivia: 11

Guatemala: 11

El Salvador: 10

Honduras: 10

Nicaragua: 10

México: 7

Los siete días festivos que México establece para 2026

La Ley Federal del Trabajo mexicana contempla nueve fechas de descanso obligatorio, pero solo siete aplican efectivamente durante 2026. Esta cifra coloca al país azteca en el último lugar del ranking latinoamericano.

1 de enero

2 de febrero

16 de marzo

1 de mayo

16 de noviembre

25 de diciembre

El sistema mexicano traslada algunos feriados al lunes más cercano para crear puentes de tres días. Esta modalidad afecta conmemoraciones como el 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de noviembre, que se celebran en fechas móviles.

