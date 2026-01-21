Países de América Latina en los que el servicio militar es obligatorio

Luego de que se viralizara un video en el que una gran cantidad de jóvenes son informados que tendrán la responsabilidad de realizar el Servicio Militar surgió la duda sobre si México exigirá este trámite para los hombres de forma obligatoria o será por sorteo como todos los años anteriores.

¿Qué dice la ley sobre el Servicio Militar en México?

En México el trámite para obtener la cartilla es obligatorio para los hombres y solo algunos empleos la solicitan; por lo que hay personas que jamás han solicitado dicho documento a la Defensa. El proceso consiste en acudir a un registro anual que culminará en un sorteo, bola negra el joven no tiene que prestar ningún servicio, salvo que exista un conflicto armado; y bola blanca tendrá que acudir todos los sábados durante 10 meses a efectuar su Servicio Militar.

El artículo 5 de la Constitución señala: “Se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes”.

¿Por qué es importante contar con tu Cartilla del Servicio Militar Nacional?



Porque al obtenerla te reconoces como parte de una generación de mexicanas y mexicanos que contribuyen a la construcción de un país más fuerte y competitivo.



Además, la cartilla amplía tus… pic.twitter.com/DwwsCXiXQ9 — @Defensamx (@Defensamx1) November 28, 2025

¿Qué países de Latinoamérica obligan a realizar el Servicio Militar?

Pero a diferencia de México, hay países de América Latina que sí exigen el Servicio Militar de forma obligatoria de acuerdo con su legislación y son Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, Guatemala y Cuba.

Algunos tienen normas más estrictas, en Brasil, por ejemplo, los jóvenes mayores a los 18 años deben hacer el trámite durante un plazo de 12 meses, y en el caso de la Fuerza Aérea son 24 y 36 en la Marina. Esto sobre todo cuando una persona desea cursar estudios superiores militares.

En el caso de Paraguay todos están obligados a enrolarse desde los 17 hasta los 50 años de edad; mientras que en Bolivia el servicio está destinado a personas de 18 a 22 años.

En lo que respecta a Colombia el servicio militar obligatorio es un deber constitucional en varones de entre 18 y 50 años están obligados a definir su situación militar y dura 18 meses, en tanto Guatemala exige 20 meses de formación militar pero denuncian que solo la clase baja es obligada.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.