Un respiro en invierno: El feriado federal que dará tres días libres en febrero en EUA

Con el inicio del año, millones de personas en Estados Unidos comienzan a planificar sus descansos prolongados a partir de los feriados federales. El próximo del año 2026 será el día 16 de febrero y, al caer en lunes, permitirá un fin de semana largo de tres días.

De esta forma, los trabajadores y estudiantes de todo el país podrán disfrutar de tiempo libre debido a la conmemoración del Día de los Presidentes. Esta fecha se suma a los descansos habituales y permite a quienes viven en grandes ciudades, como Nueva York, Los Ángeles o Chicago, planificar viajes cortos o simplemente pasar tiempo en familia.

Durante los feriados, muchos trabajadores en Estados Unidos tienen derecho a un día de descanso pagado, especialmente aquellos que laboran en el sector público o en empresas que respetan estas fechas patrias. Sin embargo, en industrias esenciales como la salud, seguridad y transporte, algunos empleados deben cumplir con su jornada habitual

¿Cómo se celebra y por qué es importante el Día de los Presidentes en Estados Unidos?

La celebración del Día de los Presidentes no es uniforme en todos los estados. Mientras que en Virginia se conmemora específicamente a Washington, estados como Illinois y Nueva York tienen días separados para Abraham Lincoln y otros líderes históricos.

A pesar de esto, el feriado nacional se celebra desde 1885 para conmemorar el natalicio de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. En 1971, el feriado federal se transformó en un homenaje a todos los presidentes, manteniéndose en el tercer lunes de febrero.

Las autoridades estadounidenses recomiendan a la población consultar con anticipación los cierres oficiales de oficinas gubernamentales, bancos y otros servicios públicos durante el fin de semana largo, para evitar sorpresas o retrasos. Asimismo, sugieren organizar cualquier trámite o compromiso pendiente que coincida con el feriado, planificar pagos o gestiones bancarias y prever desplazamientos por tráfico o transporte público.